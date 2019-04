Gigante de inversión europeo cree que el mercado exagera

La tensión en el mercado finanicero local aumenta con los bonos y las acciones al rojo vivo y con la volatilidad del tipo de cambio disparandose. En este contexto, los analistas del banco de inversión europeo UBS emitieron un analisis explicando que el mercado exagera el movimiento y piensan que Macri será reelecto.

La entidad mantiene su recomendación de invertir en bonos argentinos en dólares. Un retorno de CFK o Massa seria mal visto por los mercados, según los analistas del banco. Por otro lado entienden que la estabilidad del dolar , la inflacion y el nivel de actividad son las variables clave a seguir en los próximos meses.

“Los inversores están cada vez más preocupados por la posibilidad de que la expresidenta Cristina Kirchner vuelva al poder luego de las elecciones presidenciales de este año. También hay preocupación sobre la recuperación económica que sigue siendo difícil de alcanzar a la vez que la inflación ha aumentado”, sostuvieron.

Aun así, con una visión optimista, desde los analistas de UBS agregaron que aún faltan seis meses para las elecciones, y aunque las perspectivas siguen siendo abiertas y binarias, creen que el resultado más probable sigue siendo uno de continuidad política.

“Entre los candidatos que creemos que representan continuidad se encuentran el presidente Mauricio Macri y la mayoría de los candidatos peronistas no alineados con Kirchner. La expresidenta Kirchner y Sergio Massa encaminarían al país hacia caminos políticos desfavorables. La probabilidad del 65% al 70% que le asignamos a que se cumpla nuestro caso base (continuidad política) está bajo presión debido a que los datos macroeconómicos recientes han sido pobres. Por ahora, sin embargo, nos aferramos a que ello finalmente ocurrirá”, dijeron en el informe de UBS.

Argumentos que apoyan las chances de continuidad política

Entre los argumentos que sostienen su visión de continuidad política, desde UBS agregan que existen factores internacionales y locales.

Por un lado mencionan que es probable que los factores externos sigan siendo de apoyo para los activos y la economía local. Entre los factores internacionales, creen que las políticas de los bancos centrales de no subir la tasa de interés debería beneficiar a emergentes en general y a Argentina en particular. Además, un escenario menos confortativo respecto de la guerra comercial debería beneficiar junto con una recuperación económica esperada para el principal socio comercial argentino, Brasil.

Yendo a la parte interna, para los analistas de UBS el entorno macroeconómico interno debería mejorar en el margen antes de las elecciones.

“El gobierno de Macri anunció a mediados de abril una serie de medidas para contener la inflación y brindar cierto alivio a los consumidores. Aunque lejos de ser ortodoxas e ideales, estas medidas, muestran que Cambiemos, está dispuesto a agotar su conjunto de herramientas para mejorar sus posibilidades en la boleta electoral. El BCRA también modificó su marco de política monetaria, con el respaldo del FMI y señaló que está preocupado por la posibilidad de una depreciación severa de la moneda y que cuenta con herramientas adicionales para controlarla si surge la necesidad”, comentaron.

Además, ante un escenario de una mayor debilidad del peso, para los analistas de UBS hay un margen para que el BCRA revise el marco monetario para permitir un respaldo más flexible del peso.

El tercer argumento que sostiene las chances de que Cambiemos sea reelecto se basa en que, según los analistas de UBS, el techo de soporte de Kirchner es del 30% al 35% de intenciones de los votantes.

“Parece que no ha podido sacar provecho de la popularidad decreciente de Macri en los últimos meses. Como las supuestas pruebas que respaldan las acusaciones de corrupción en su contra, su base de apoyo está destinada a tocar un techo duro”, anticiparon.

El escenario base de continuidad política se mantiene

De esta manera, los analistas del banco europeo mantienen su visión de que las chances de continuidad política se materializaran y que no cambiaran su expectativa de acá a junio por lo menos, fecha en la cual se cierran las listas. Mientras, la variable clave a vigilar en materia económica son la estabilidad del tipo de cambio, la actividad económica y la inflación.

“No vemos razones sólidas para cambiar nuestro caso base de continuidad de la política después de las elecciones. El mes de junio será un mes clave para reevaluar el panorama electoral, dados los plazos para la presentación de alianzas políticas y el registro de candidatos presidenciales. Hasta entonces, las variables clave a observar son el comportamiento del peso argentino, la actividad económica y la inflación”, anticiparon desde UBS.

Si las variables económicas mencionadas no evolucionan en base a lo esperado o muestran mayores desequilibrios, es probable que desde UBS ajusten las estimaciones de probabilidad de continuidad política.

La macro después de las elecciones

Ahora bien, pese a que Cambiemos pueda ser reelecto, desde UBS destacan que las perspectivas macroeconómicas para Argentina seguirán siendo difíciles después de las elecciones.

“El país tiene una necesidad desesperada de cambios estructurales profundos que son políticamente muy difíciles de implementar. Para mencionar algunos se destacan una menor proporción de deuda en moneda extranjera deseada, que se lleve a cabo una reforma profunda de la seguridad social, que se busque achicar el sector público más magro y alcanzar mercados laborales más flexibles. Todas estas son condiciones necesarias para que Argentina pueda escapar del ciclo de auge y caída en el que está atrapado”, anticiparon.

Implicaciones de inversión

Para los analistas de UBS, el mercado esta exagerado los movimientos y que los precios actuales de los activos sobrestiman la probabilidad de un retorno al populismo en las próximas elecciones, en nuestra opinión.

“Mantenemos una sobre ponderación moderada en el país en nuestra cartera de modelos de crédito de mercados emergentes (el 6% de los cuales se asigna a bonos argentinos) y calificamos como atractivos a varios bonos argentinos en dólares. Los próximos meses no serán menos complicados para los precios de los activos, pero si nuestro escenario base de no retorno al populismo se materializa, la distribución de Argentina a sus pares con calificación B debería comprimir significativamente y el país no tendría necesidad de reestructurar su deuda”, cerraron los analistas del banco de inversión europeo.