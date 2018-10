Gigante de Wall Street ve al dólar caro y es optimista sobre los bonos argentinos

Los activos financieros argentinos se encuentran en busca de un equilibrio luego de la tormenta que enfrentaron en los últimos meses por factores locales y en un escenario internacional de mayor volatilidad de corto plazo. El acuerdo con el FMI implica un factor de cobertura positiva para garantizar el pago y buscar disminuir la volatilidad en la renta fija local.

Para los analistas de Pimco, un gigante de Wall Street, el nuevo acuerdo con el FMI ofrece beneficios inmediatos, entre los que se incluyen un mayor financiamiento y desembolsos anticipados para cubrir el presupuesto hasta el próximo año. Sin embargo, también tiene efectos secundarios negativos, como las chances de una posible recesión profunda en Argentina y el riesgo político de cara a las elecciones 2019. Pese a ello, desde el gigante inversor se muestran optimistas con la Argentina.

“Desde una perspectiva de inversión, creemos que el nuevo acuerdo con el FMI mejora el programa inicial anunciado en julio, y vemos oportunidades en segmentos del mercado de bonos argentinos”, sostuvieron los analistas del gigante global de inversiones.

Dentro de su informe también destacan que mientras las tasas de interés en Estados Unidos aumentaban, junto con el dólar a nivel global, los desafíos de la Argentina se intensificaron. A ello había que incluirle los desequilibrios presupuestarios, la inflación de más del 30% y una caída del 50% en el peso.

“Después de un intento fallido de restablecer la confianza con un programa de préstamos de tres años por u$s 50.000 millones otorgado por el Fondo Monetario Internacional en julio, se anunció a fines de septiembre un aumento de u$s 7000 millones, junto con desembolsos anticipados por un valor de u$s 19.000millones. El programa revisado cubre efectivamente las necesidades de financiamiento relacionadas con el mercado de la Argentina hasta 2019”, resaltaron desde PIMCO.

Para los analistas de Pimco, el actual acuerdo mejora las condiciones establecidas en el primer acuerdo en materia fiscal, monetaria y los desembolsos asignados para asegurar los pagos hasta fines de 2019.

Elecciones 2019

Hacia adelante, el mayor riesgo que ven desde el fondo de inversión global es el factor político.

“El enfoque gradual de Argentina para enfrentar los desequilibrios macroeconómicos ahora se ha desechado a favor de la terapia de shock. En este sentido, es probable que las condiciones financieras más estrictas en los próximos meses conduzcan a una profunda recesión. El respaldo financiero del FMI es formidable, pero es casi seguro que la contracción de la economía generará dudas sobre el compromiso político de la Argentina con el programa durante la campaña electoral del próximo año. Una buena cosecha en 2019 amortiguaría el impacto en la economía de Argentina, pero es probable que muchos inversores se centren cada vez más en los índices de aprobación del presidente Mauricio Macri”, resaltaron desde Pimco.

Además, sobre las próximas elecciones, los analistas del fondo global entienden que el mercado considerará constructiva una victoria de Macri o de un peronista moderado, mientras que un retorno al gobierno populista por parte de la izquierda probablemente sea percibido por muchos como el peor escenario para Argentina.

Valuaciones razonables

Yendo a las inversiones, desde PIMCO se muestran optimistas sobre los activos locales y, a pesar de estos riesgos y a una esperable continuidad en la volatilidad de los activos argentinos, resaltan que las valuaciones actuales de los activos argentinos parecen razonables.

“Consideramos que el tipo de cambio está por debajo del valor razonable, lo que hace que la exposición a los activos locales sea potencialmente atractiva. Sin embargo, elegir qué activo local invertir en Argentina ha sido casi tan importante en este año volátil como estar justo en la dirección del mercado”, apuntan los analistas.

Puntualmente, en cuanto a sus recomendaciones, desde Pimco ha tenido una opinión positiva sobre los bonos soberanos locales de tasa variable en lugar de los activos de tasa fija. “Seguimos pensando -resumen- que los instrumentos de tasa flotante se beneficiarán del contexto monetario más estricto bajo el nuevo acuerdo con el FMI. Además, en cuanto a los bonos, los de menor plazo se encuentran bien anclados, dada el respaldo del FMI y por ello ven valor en la renta fija argentina”.