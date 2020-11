Genneia licita una ON en dólares, con pago en NY y cupón del 12%

Genneia abrió una licitación de Obligaciones Negociables (ON) en dólares y con pago en Nueva York -aunque ofrece la posibilidad de ser pagadero en la Argentina-, con cupón del 12% y amortización bullet a 2 años de plazo.

La licitación de las ON Clase XXX se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre. La operación es organizada por Banco Macro y cuenta con Macro Securities, Balanz, BACS y BST como colocadores.

Recientemente, Genneia concluyó la primera etapa del plan de refinanciación de las ON Clase XXI de u$s 51,5 millones con un alto nivel de adhesión en el marco de las disposiciones del BCRA que establecieron limitaciones al pago de capital de las ON Clase XXI y fijan los lineamientos bajo los cuales deben ser refinanciadas, a pesar de que la empresa cuente con los fondos necesarios para honrar sus compromisos. La compañía se manifestó "muy satisfecha" con los resultados de esa etapa y sigue trabajando para completar el plan de refinanciación. El período para participar del canje se extenderá hasta el próximo lunes 16 de noviembre.

Genneia es líder en energías renovables, un sector que se destaca por la fortaleza y calidad de sus contratos. El perfil crediticio de la empresa viene mejorando trimestre a trimestre y muestra una elevada liquidez que usa para el repago de deuda. En los últimos doce meses, registró un Ebitda de u$s 250 millones.

Más del 90% de las ventas de Genneia están denominadas en dólares bajo contratos de largo plazo (PPA, según sus siglas en inglés) y más del 70% provienen de activos de energía renovable. Asimismo, más del 50% de los ingresos de Genneia se encuentran respaldados por las garantías del FODER y Soberana y algunos de sus contratos cuentan con el respaldo del Banco Mundial.