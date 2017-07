Galicia cayó 4,45% y arrastró al Merval en la última rueda de julio

Los papeles de Galicia retrocedieron 4,45 por ciento, a 64,35 cada uno y lideraron las bajas dentro del Merval, que quebró una mini racha positiva que se prolongó por dos jornadas al retroceder 0,32 por ciento, hasta situarse en las 21.620,81 unidades.

En julio, el Merval acumuló una caída de 1,34%.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras bajas más importantes las registraron YPF (-4,11%, u$s 355,85), Telecom Argentina (-2,59%, u$s 94,15), y Macro (-2,44%, u$s 153,70).

“Tras alcanzar sucesivos máximos, Wall Street arranca la semana más calmo mientras monitorea la temporada de balances, a pesar de lo cual los activos domésticos se presentaron más flojos mientras los operadores monitorean el descenso del dólar tras las intervenciones del BCRA”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

“De dicha manera es que el Merval retrocedió 0,3%, con las energéticas como el sector más condicionado a raíz de su mayor sensibilidad a los ánimos de los operadores, aunque bajo un volumen que al menos se mantuvo relativamente limitado dado que se privilegia el ‘wait and see’”, añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 263.641.535 pesos, con un balance de 39 papeles en alza, 38 en baja, y 10 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Por su parte, los bonos estuvieron en promedio estables en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con un riesgo país cercano a los 440 puntos básicos tras la mayor debilidad que venían mostrando en las últimas ruedas, así como los rebalanceos hacia el tramo corto y medio”, agregó Ber.

Entre los bonos, el AN18 perdió 1,77%, el AY24 descendió 0,89%, el Descuento en dólares restó 1,21%, el Descuento en pesos bajó 0,29%, el NF18 cedió 0,64%, el Par en dólares se contrajo 0,17%, el Par en pesos cayó 0,84%, el PR13 avanzó 0,50%, y el PR15 subió 0,22%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se depreció 0,13% ($ 157,80), el TVPE (en euros) descendió 0,26% ($ 190,50), el TVPP (en pesos) trepó 3,72% ($ 9,75), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se hundió 2,38% ($ 164).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la última rueda de julio en terreno negativo.

En ese contexto, los papeles de YPF cayeron 3,12%, hasta los $ 20,20 cada uno y lideraron las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los sufrieron Galicia (-3,04%, u$s 36,34), Telecom Argentina (-2,22%, u$s 26,39), y Bunge (-1,62%, u$s 78,56).

Como contrapartida, avanzaron los ADRs de Irsa Propiedades Comerciales (3,87%, u$s 56,09), TGS (1,33%, u$s 15,20), y Ternium (0,86%, u$s 30,60).