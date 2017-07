Galicia cae 3,3% y el Merval vuelve a terreno negativo

Los papeles de Galicia caen 3,31 por ciento, a 68,75 pesos cada uno, y lideran las bajas dentro del Merval, que revierte la tendencia alcista del arranque al retroceder 0,39 por ciento a media rueda, hasta situarse en las 21.896,49 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los otros ajustes más importantes los registran Transener (3,17%), Francés (1,77%), y Macro (1,57%).

El total negociado en acciones asciende a 167.324.335 pesos, con un balance de 39 papeles en baja, 27 en alza, y 14 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 baja 0,16%, el AY24 cede 0,17%, el Descuento en dólares se contrae 0,22%, el Descuento en pesos suma 0,20%, el NF18 crece 0,93%, y el PR13 mejora 0,13%, y el PR15 se valoriza 0,16%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) trepa 7,28% ($ 162), el TVPE (en euros) salta 2,81% ($ 183), y el TVPP (en pesos) cae 0,21% ($ 9,48).

“Con un dólar estable y a este nivel de tipo de cambio comienza a ser más atractivo incorporar en los portafolios posiciones en pesos, particularmente en Lebacs y en bonos ajustados por CER, como el DICP o el Boncer 2021”, explicó en un informe Puente.

“El gobierno de la Provincia de Buenos Aires emitió en los mercados internacionales EUR500mn en un bono que tendrá vencimiento en 2023, con un rendimiento del 5,5% nominal anual”, añadió el trabajo.

Para Puente, “con una diferencia de rendimiento mayor a 120 puntos básicos respecto a su soberano comparable, el título resulta atractivo, sobre todo para aquellos inversores que busquen exposición a la moneda europea, para la cual las perspectivas son positivas”.

El Ministerio de Economía bonaerense adelantó que en lo que resta del año no planea emitir más deuda (en caso de hacerlo recurriría al mercado local), y que ya está ejecutado del 93% del programa financiero previsto para 2017.

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las acciones de firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia alcista a media sesión.

Los papeles de Telecom Argentina crecen 1,06%, hasta los u$s 28,66 cada uno, y lideran las subas.

Los otros avances más importantes los registran Globant (0,55%, u$s 41,68), Pampa Energía (0,53%, u$s 55,09), y TGS (0,49%, u$s 16,33).

Como contrapartida, caen los ADRs de Galicia (-1,89%, u$s 40,90), Francés (-1%, u$s 17,88), y Cresud (-0,66%, u$s 19,52).