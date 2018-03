Futuros: en mayor volumen desde octubre en semana rebote del dólar

El dólar en el mercado mayorista recuperó 2% durante la semana pasada y cerró en $ 15,49, después de haber caído más de 4% acumulado en el año, como resultado del cambio de expectativas que generaron las palabras del presidente del Banco Central (BCRA). Pero el cambio de tendencia más grande, quizás, se vió en el mercado de futuros donde los inversores que corrigieron al alza sus previsiones de dólar se apuraron a tomar cobertura y dispararon el volumen operado.

El mercado de futuros y opciones Rofex operó la semana pasada contratos por u$s 3458 millones, la cifra más importante desde octubre del año pasado. El miércoles se llegaron a pactar contratos por u$s 1047 millones, mientras que el jueves y el viernes se movieron u$s 793 millones y u$s 781 millones, respectivamente.

El carry trade (bicicleta financiera) muchas veces se combina con coberturas en futuros para reducir el riesgo de que una suba del dólar inesperada genere pérdidas fuertes. De ahí que los que estaban largos en tasa de Lebac reforzaran sus posiciones, o directamente desarmaran parte de sus apuestas en letras del BCRA.

Pero el salto en los volúmenes no significó hasta ahora un cambio importante en las expectativas de dólar que ve el mercado.

El contrato que vence en abril termino la semana en $ 15,47, casi 14 centavos por encima del cierre de la semana previa. El contrato con vencimiento a fin de año quedó en $ 17,68, 28 centavos por encima de su cierre de la semana anterior y con una tasa implícita del 20,52%, apenas por encima respecto del 20,35% que mostraba una semana antes.