Los funcionarios de alto rango no podrán comprar dólar ahorro. Así lo confirmaron este jueves el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en la antesala de la conferencia que brindarán el propio Guzmán junto a sus pares de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura, Luis Basterra, prevista para las 18 horas.

Guzmán anticipó que los funcionarios de alto rango del Gobierno nacional no podrán adquirir el cupo de u$s 200, aunque no aclaró si esta nueva restricción aplicará solo a funcionarios del Gobierno nacional, o si estarán alcanzados también funcionarios con dicho rango a niveles provinciales o municipales.

El titular del Palacio de Hacienda descartó, además, la posibilidad de que haya un nuevo endurecimiento del cepo cambiario. “Ya no hay medidas que afecten al grueso de la gente”, aseguró.

Luego fue el turno de Sergio Massa, quien indicó que la limitación alcanzará también a los diputados y senadores de la Nación.

Los funcionarios se suman así a la prohibición para adquirir divisas para atesoramiento a los empleados de todas aquellas empresas que hayan accedido al programa de Asistencia para Trabajo y Producción (ATP), anunciada hace 48 horas.

Estas nuevas restricciones se presentan menos de 24 horas después de que el BCRA informara que sus reservas internacionales sufrieran la mayor caída diaria del año. De acuerdo al cierre provisorio informado el miércoles, las mismas se habían desplomado u$s 370 millones, hasta los u$s 41.381 millones, su nivel más bajo en tres años y medio.