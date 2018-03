Saltó el crudo más de 6% por datos positivos del mercado

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy 6,6% y quedó en u$s 39,72 el barril, con un incremento semanal acumulado del 7,96%.

La suba de hoy fue atribuida a datos que hablan de una reducción en los niveles de producción de crudo en Estados Unidos y a las buenas perspectivas de la reunión que mantendrán el 17 de abril en Doha varios países productores.

El WTI no está por encima de los u$s 40 el barril desde el pasado 22 de marzo, cuando terminó en u$s 41,45. El mínimo anual anotado hasta ahora, el 11 de febrero, fue de u$s 26,21.

Los analistas atribuyeron el avance de hoy a varios datos del mercado, entre ellos el último informe del Departamento de Energía que da cuenta de que al cierre de la semana pasada Estados Unidos produjo un total de 9,03 millones de barriles diarios de crudo.

Hace un año para estas fechas, la producción alcanzaba los 9,41 millones de barriles. El récord fue anotado a fines de junio de 2015, cuando Estados Unidos tenía una producción de crudo de 9,60 millones de barriles diarios.

Además, la firma privada Baker Hughes informó hoy un descenso semanal de ocho plataformas petrolíferas que operan en el país, hasta un total de 354. Hace un año por estas fechas, las plataformas que estaban operando eran más del doble, 760.

El mercado confía en que el próximo 17 de abril, en Doha, representantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores puedan acordar algún tipo de reducción en la extracción de crudo.

Los precios del petróleo vienen desplomándose desde fines de 2014 por un exceso de oferta en el mercado y hasta ahora la OPEP se ha negado a reducir sus cuotas de producción, mientras crece la producción en otros países que no pertenecen a ese cártel.



Fuente: Agencias y Cronista.com