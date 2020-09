Fuerte rebote de las acciones argentinas, que se dispararon hasta 14% en Nueva York

Una vez más, la deuda argentina inició la jornada operando en rojo. Sin embargo, la presión y el negativismo que rodea a los nuevos bonos soberanos en dólares finalmente se tomó un respiro. Los títulos emitidos bajo ley extranjera, que acumulan caídas de casi un 30% desde su fecha de emisión, lograron revertir la tendencia bajista y anotaron su segunda rueda de avances desde que debutaron en el mercado.

Todos los bonos en dólares de ley internacional firmaron rebotes este jueves. En la parte más corta de la curva el Global 2029 y el Global 2030 evidenciaron avances respectivos de 1,53% y 2,35%. En el tramo medio, las recuperaciones fueron un poco más robustas, con los Globales 2035 y 2038 trepando 3,73% y 3,66%, mientras que en el tramo más largo las mejoras fueron del orden del 3,56 % para el Global 2041 y de 3,73% para el bono a 2046.

Pese a ello, la deuda argentina aún se encuentra lejos de rendir el 10% como se esperaba, y pasó a 15%, cifra que refleja los síntomas de desconfianza e incertidumbre.

El riesgo país, en tanto, acortó la baja y cedió 2,6% hasta los 1356 puntos básicos. Pese a ello, el índice que mide JP Morgan acumula una suba aproximadamente de 24% desde que se llevó a cabo el canje y que hizo que el mismo alcance un mínimo de 1083 puntos.

Desde Portfolio Personal Inversiones explicaron que el pesimismo se mantiene en el mercado de deuda y agregaron que la incertidumbre con respecto al proyecto económico no es menor, y no se trazó por el momento un sendero fiscal claro que brinde la confianza necesaria al mercado.

“El clima negativo se va extendiendo y profundizando con el correr de las ruedas. Sin drivers positivos, la incertidumbre con respecto al rumbo económico del país crece y los inversores siguen buscando salir del riesgo argentino. Recordemos que, a pocas semanas del canje, la curva soberana en dólares ya consolidó su pendiente negativa y no se espera un fuerte cambio de tendencia -al menos en el corto plazo”, señalaron.

Los analistas de Delphos Investment agregaron que la debilidad actual de los bonos se deben en parte a los anuncios realizados por el Banco Central (BCRA) y el mayor torniquete cambiario: "Las limitaciones de las empresas de refinanciar la deuda en moneda extranjera arrastró también la cotización de los bonos soberanos que buscan encontrar cierto soporte en tasas de entre 14% y 15% anual (especie C). En este sentido, vemos como, desde la emisión de bonos de Ecuador, su cotización cayó un 15% vs. más de un 20% de caída en el caso argentino. Claramente, aquellos países que reestructuraron su deuda recientemente están más expuestos a caídas en el precio de sus títulos, sin embargo, en el caso argentino parecería ser, por ahora, una cuestión de inestabilidad política y económica”.

Nicolas Max, head de asset management de Criteria, afirmó la decisión cambiaria tuvo un impacto notorio en el clima de negocios, las proyecciones de ingresos de capitales y las expectativas macroeconómicas.

“La evolución de las acciones locales y los rendimientos para la deuda argentina en los últimos días reflejan esta percepción. Se abre además, un interrogante peligroso sobre los depositantes de dólares, que de retirar sus tenencias presionarían sobre las reservas brutas del organismo rector del sistema financiero. Sólo la confección de un programa macroeconómico consistente y sensato en lo fiscal y monetario podrá realinear las expectativas de los agentes, ofreciendo de este modo un entorno seguro para ir desarmando gradualmente el mecanismo de controles”, dijo Max.

Alejandro Kowalczuk, head de asset management de Argenfunds señaló que es necesario un plan económico consistente para que los bonos locales puedan converger a niveles de tasa del 10%.

“Sin un plan que permita vislumbrar una convergencia de las variables clave en lo que respecta a equilibrio fiscal, externo y monetario, o aparezca algún driver positivo, como por ejemplo acuerdo con elFMI, resultado elecciones legislativas 2021, será difícil que la tasas vayan a buscar el 10% que se mencionaba como exit yield durante la renegociación de la deuda”, proyectó.

Rebote en acciones

Más significativo fue, en cambio, el rebote de las acciones de las compañías argentinas. Siguiendo la tendencia de Wall Street, cuyos índices treparon entre 0,2% y 0,3%, los adrs se dispararon hasta 13% este jueves, luego de haber acumulado pérdidas significativas en las últimas tres ruedas.

Los avances fueron liderados por el Banco Supervielle, que escaló 13,8%. Detrás, con subas respectivas de 11,8% y 11,2%, se ubicaron IRSA y el Grupo Financiero Galicia. Mientras que Loma Negra, el Banco Francés y Banco Macro también sobresalieron al anotar mejoras significativas.

En la plaza bursátil local, en tanto, las acciones también se mostraron mayormente al alza y el índice S&P Merval creció 2,2%, hasta los 41,875.66 puntos.

"Creo que hay un rebote técnico después del sell off, los fundamentos macro de la Argentina siguen deteriorados y no hay señales de un cambio de enfoque económico desde la gestión política", explicó Federico Furiase, director de la consultora Eco Go.

"Con respecto a los bonos, y si bien la tensión cambiaria y la incertidumbre política podría seguir presionando a la baja las paridades en dólares, a estos niveles de precios, la convexity de los bonos más largos en términos de duration (GD35/GD41) empieza a “pagar” brindando una asimetría de riesgo a favor en la relación retorno/riesgo frente a un escenario de volatilidad de tasas esperada", agregó.

"No hubo ningún dato concreto que pudiera disparar la reacción de los activos argentinos de hoy. Los inversores se mueven en un terreno donde abunda la incertidumbre y circula rumores de todo tipo", coincidió Santiago Abdala, director de Porfolio Personal Inversiones (PPI). "En este contexto es esperable que puedan aparecer reacciones espasmódicas de un mercado que vio caer en torno a un 25% los bonos apenas concluida una reestructuración histórica", sumó.