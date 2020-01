Fuerte caída de bonos y acciones tras la conferencia de Guzmán

La calma duró poco. Tras el feriado del lunes en Estados Unidos, que limitó las operaciones en el mercado local, tanto los bonos soberanos en dólares como los instrumentos de renta variable redondearon ayer una jornada de caídas significativas, afectados tanto por las declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, como las de su mentor, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, relativas a la reestructuración de la deuda argentina.

Los títulos en dólares sufrieron ayer caídas promedio del 2% entre las principales referencias. "Las bajas fueron de entre 1% y 2%, con paridades promedio que no superaron el 48%. En cuanto al diferencial por legislación, éste se mantiene con bonos de ley local en 46%, y los bonos de Ley Nueva York en 49%", resumió un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI). Ante ese escenario, el riesgo país se disparó y sumó 92 unidades, por lo que alcanzó los 1924 puntos básicos.

"Los bonos en dólares cayeron por el hecho de que el ministro Guzmán dejó otra vez en claro que no hay dinero para pagar el capital, y se le suman los dichos de Stiglitz en Davos, que dijo que los bonistas deberán someterse a recortes de capital", analizó Diego Martínez Burzaco, economista de Inversor Global. "Creo que seguiremos viendo esta volatilidad en tanto y en cuanto no haya novedades (respecto a la reestructuración de la deuda)", agregó.

También así lo evaluó Martín Vauthier, director del estudio Eco Go. Sin embargo, recordó que "los precios (de los bonos en dólares) siguen por encima de los niveles vistos hace algunos meses porque se mantiene la percepción en el mercado de que hubo gestos de buena voluntad del Gobierno, que siguió pagando intereses". Para el economista, "también permanece la idea de un plan de consistencia fiscal y que no va a aumentar el déficit", todas ellas señales "que despejaron los mayores miedos del mercado". Y añadió: "La resolución de la deuda es una condición necesaria, pero no suficiente, para el éxito del plan de estabilización en el corto plazo".

La contracara la ofrecieron los bonos en pesos, que crecieron ayer con fuerza y anotaron subas de entre 2% y 4% en promedio. "Guzmán señaló que por el momento no se esperaba ningún problema al respecto, dejando abierta la puerta a que no entren en un canje sino que se vaya haciendo rollover con nuevas colocaciones", explicó Martínez Burzaco. "La señal es que se seguirán pagando, que no va a haber un default de pesos", coincidió Vauthier.

Los economistas destacaron, además, que será fundamental el desenlace que arroje la propuesta del gobierno bonaerense de postergar el pago de unos u$s 275 millones a tenedores del BP21, que ayer cayó 1,61%. Para ello, deberá lograr que el 75% de los bonistas acepten su propuesta. La fecha límite para que lo hagan, sin embargo, es hoy.

"Mirando el precio del BP21 hasta hace unos días se podía inferir que el mercado no consideraba creíble la amenaza, que preveía que llegado el momento se iba a terminar pagando. Con Guzmán confirmando que no va a haber un rescate, empieza a aumentar la posibilidad de que esa amenaza se termine materializando", destacó Vauthier.

El segmento de renta variable, en tanto, no se mostró ajeno a la dinámica que golpeó ayer a los activos locales. Prueba de ello se reflejó en que el S&P Merval cayó 3,6%, hasta los 41.485,86 puntos, con casi todas las acciones operando en terreno negativo. Las caídas, de hasta 5,4%, estuvieron encabezados por los papeles de las compañías del sector energético.

En Wall Street, en tanto, los ADR exhibieron deterioros promedio del 3%, en una jornada en la que se destacó el desplome de los papeles de Central Puerto, con un rojo de 8,1%, y de casi un decena de acciones cayendo más de 4 puntos porcentuales cada una.

Por último, la jornada culminó con la noticia de que la calificadora S&P puso en "default selectivo" a la deuda argentina tras el canje de deuda en pesos. "Clasificamos este canje de deuda en pesos como en condiciones desfavorables (distressed exchange), lo que constituye un incumplimiento de acuerdo con nuestros criterios", argumentó la firma.