Fuego cruzado entre el Gobierno y la oposición por el nivel de reservas

Luego de un fin de semana cargado de tensiones, el Gobierno nacional y la oposición no bajan la guardia y continúan lanzándose dardos desde uno y otro lado de la grieta. En esta oportunidad el motivo de la disputa fue el nivel de reservas del Banco Central (BCRA).

El fuego cruzado comenzó ayer, cuando el ex presidente del BCRA Guido Sandleris cruzó al presidente Alberto Fernández por sus dichos respecto al nivel de reservas en una entrevista que le concedió al sitio El Cohete a la Luna. En ella, el jefe de Estado había denunciado que en diciembre último su administración recibió un Banco Central “lánguido, sin reservas, vacío”. Para Sandleris, las definiciones “contienen varios errores e imprecisiones”.

El Presidente de la Nación, @alferdez, en un reportaje con Horacio Verbitsky, publicado este fin de semana por El Cohete a la Luna, hizo las siguientes afirmaciones sobre las condiciones en que su administración recibió el Banco Central. 1/13 pic.twitter.com/3c7dg841YT — Guido Sandleris (@gsandleris) October 13, 2020

A través de diversos posteos en su cuenta de Twitter, Sandleris expresó que su administración dejó “muchas más reservas” que las que recibió. “Las reservas brutas el 10/12/2019 eran de u$s 43.785 millones, mientras que el 10/12/2015 eran de u$s 24.862 millones. Las reservas netas superaban los u$s 13.000 millones el 10/12/2019, mientras que eran nulas en 2015”, detalló.

El ex presidente del Central también indicó que “es falso” que entre las PASO y el 27 de octubre se hayan fugado u$s 23.000 millones para que el dólar no superara los $ 60, como había indicado Alberto Fernández. “La afirmación confunde varios conceptos y es una señal peligrosa en el contexto actual. Es cierto que la caída de reservas brutas entre las PASO y las elecciones generales fue cercana a u$s 23.000 millones, pero es falso que ese monto fuera usado para defender el tipo de cambio”, expresó Sandleris. Y agregó: “Cerca de u$s 8000 millones de esos u$s 23.000 millones fueron utilizados por el Tesoro para el pago de deuda pública”.

El ex pres del BCRA @gsandleris comete muchas imprecisiones al contar la historia d las Reservas durante l Gob Macri y nada dice d las secuelas q esa política dejó

El BCRA en el Gob Macri buscó acumular Reservas a cualquier costo y para ello usó diversas formas d endeudamiento

S2 — Jorge Carrera (@jorgecarreraok) October 13, 2020

“Al mismo tiempo, el resultado de las PASO llevó a que la gente fuera masivamente a retirar sus depósitos en dólares de los bancos (cayeron u$s 13.000 millones en el período). Así, el BCRA tuvo que entregar más de u$s 7000 millones de efectivo mínimo de los bancos (contracara de los depósitos)”, sumó Sandleris.

“La mayor parte de la caída en reservas no tuvo que ver con sostener el tipo de cambio. Fue la consecuencia del pago de deudas y de permitir que la gente retirara sus depósitos”, subrayó Sandleris.

De acuerdo al ex titular del Central, “las ventas de reservas del BCRA en el mercado entre las PASO y las elecciones, a las que puede estar refiriéndose el Presidente, fueron u$s 7638M y no u$s 23.000 millones”. En ese sentido, agregó: “De estas ventas, el BCRA recompró u$s 2369 millones entre las elecciones generales y el cambio de gobierno. El neto de estas operaciones fue entonces u$s 5269 millones”.

“Para dimensionar esta venta de reservas es útil compararla con el mismo período del 2015, cuando también hubo cambio de gobierno. En ese período del 2015 el BCRA vendió u$s 8605 millones (60% más que en 2019). Y además vendió varios miles de millones de dólares en futuros, mientras que nosotros entregamos una posición sin ventas en este mercado”, cerró Sandleris.

Este martes, quien salió primero al cruce fue el vicepresidente segundo del BCRA, Jorge Carrera. “Guido Sandleris comete muchas imprecisiones al contar la historia de las reservas durante el gobierno de Macri y nada dice de las secuelas que esa política dejó”, indicó.

Para Carrera, en el gobierno de Macri el Banco Central “buscó acumular reservas a cualquier costo” y para ello usó diversas formas de endeudamiento. “La más visible fue endeudar al Tesoro Nacional. Para eso se hizo una capitulación sin condiciones ante los fondos buitres. El endeudamiento en dólares fue récord en velocidad y tamaño y generó un aumento temporario de reservas”, argumentó Carrera. Y disparó: “Las consecuencias de esta estrategia las estamos sufriendo y las pagaremos los argentinos por muchos años”.

Para el actual vicepresidente segundo del BCRA, el gobierno anterior también “empujó a las provincias a endeudarse irracionalmente en el exterior” y que el resultado de esa decisión también aumentó las reservas, “pero creando los costos y dificultades que hoy sufren las provincias que deben renegociar sus deudas”.

Por último, un vocero del Banco Central se refirió a esta discusión respecto del nivel de reservas. "El gobierno de Mauricio Macri acumuló déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos en los cuatro años de gestión, totalizando un rojo de u$s 76.223 millones, por lo que las reservas del BCRA sólo se incrementaron con endeudamiento e ingreso de inversiones de portafolio que cuando se retiraron provocaron la devaluación de la moneda y generaron un profundo proceso recesivo de la actividad económica", indicó.