Fue casi nula la operatoria en el debut de los nuevos bonos en el mercado local

Tras una colocación exitosa de deuda por u$s 16.500 millones, los nuevos bonos todavía no se negocian en la Bolsa local. Están disponibles en el sistema, pero no hubo oferta. En tanto, en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) se operaron escasos u$s 3 millones y solo en el bono a 30 años, el AA46. De hecho, los analistas creen que es precisamente porque se trató de una emisión con una muy buena tasa que los tenedores aún no se desprenden de los títulos. Sin embargo, en el mercado internacional sí hubo más movimiento, operaciones que dieron por resultado una leve caída en los precios.

Los bonos más cortos, los que vencen en 2019 y 2021, cedieron 0,25% y 0,2% cada uno. En tanto, los que terminan de pagar en 2026 y en 2046, descendieron 0,6% y 1,1%, respectivamente.

"Hoy cargué los títulos y me pareció raro no ver ninguna punta, de manera que los fui siguiendo afuera", comentó Juan José Vázquez, de Cohen. El experto en renta fija indicó que es probable que los bancos colocadores se desprendan "lentamente" de los instrumentos. "Como vienen cayendo desde los niveles máximos, es lógico que no los quieran vender", agregó.

En la misma línea, el operador de Balanz, Nicolás Chiesa, sostuvo que "los bonos se colocaron a tasas excelentes"; estima que para que sigan subiendo los precios -y bajando las tasas- va a pasar "un tiempo". Además debería haber algún cambio en el índice EMBI para que, con mayor participación argentina, los grandes fondos de inversión puedan demandar más bonos locales de lo que actualmente pueden.

Los nuevos títulos se colocaron a una tasa promedio de 7,2%, muy por debajo de lo que se esperaba en las semanas previas a la emisión. No obstante, son tasas atractivas para el mercado; Vázquez las comparó con las de otros países: "Solo el 11% de los bonos soberanos de países desarrollados rinde más de un 2% y son economías que tienen deuda arriba del 100% del PBI".

Por otro lado, los analistas destacaron que el mínimo para negociar la nueva deuda es de 150.000 nominales, lo que hace más difícil la operatoria. "Así los corrés de la cancha a los minoristas", resaltó Chiesa.

En cuanto al resto de los bonos, la tendencia también fue negativa, sin embargo las caídas no fueron muy profundas. El Discount en dólares bajo ley nacional perdió 0,7% y bajo ley neoyorquina cedió 0,4%. En tanto, papeles más cortos, como el Bonar 20 y el Bonar X, recortaron 0,5% y 0,3% cada uno. Las excepciones fueron el Par en dólares, legislación local, y el Par en pesos, ya que ganaron 1% y 1,2%, en ese orden.

El Merval se hundió casi 4%

El índice porteño se derrumbó 3,9% -hasta valores cercanos a los 13.000 puntos- a causa de la presión en varios frentes. A nivel local, la posibilidad de que la Anses pueda desprenderse de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para pagar deudas jubilatorias desató una ola de ventas. Por el lado internacional, las correcciones de las bolsas tampoco ayudaron: en Wall Street las bajas no superaron el 0,2%, en Europa los saldos negativos llegaron a ser de hasta 1,9% y en la región, el Bovespa se hundió 2%. Por su fuera, poco el petróleo -de fuerte influencia en el Merval- perdió más de 2%.

Las acciones más golpeados fueron Aluar, un 5,8%; YPF, el 4,7%; Galicia un 4,5%; Petrobras Brasil, el 4,2% y Transener, un 4,1%.



Cotización. El valor y las referencias diarias de los nuevos bonos en dólares emitidos por la Argentina, ya fueron incluidos en el Cuadro 1 que se publica en la página 5 de Finanzas & Mercados.