Frenético el Merval, no encuentra tendencia. ¿Retoma la senda alcista o sigue el ajuste?

El Merval se encuentra transitando días de elevada volatilidad con bajas superiores al 4% seguidas de días de fuertes subas. Ayer, el Merval finalizó al alza con subas de acciones de hasta 12% y con un volumen más que interesante. En ese contexto, el Banco Macro representó el 25% del mismo. En el mercado ronda la pregunta si es que ya vimos piso y sigue la tendencia alcista o si más bien, es simplemente un rebote para que luego el ajuste sea reanudado buscando valores más deprimidos.

Juan Pablo Vera, Jefe de Operaciones de Tavelli Y Cía analiza la rueda de ayer: "El mercado mostró una interesante reacción, con expansión de volumen de la mano de Banco Macro que se llevó 25% del mismo. Esto se dio luego de que un banco de inversión americano reafirmarse su postura de sobre-ponderar a la acción. El rebote de ayer es sano para el mercado ya que se dio desde un arranque negativo, tal como se miran estos movimientos y que permiten darle una mayor consistencia al mismo”.

Yendo a la operatoria, Vera considera que “mantendría cierto nivel de cautela y operararía en zona de trading aprovechando la volatilidad que seguramente veremos en próximas ruedas. Estamos cerca de cerrar otro año brillante para las acciones y Lebacs en estos niveles serán un factor de atracción sin dudas".

Gustavo Neffa, Socio de Research for Trader no cree que el ajuste haya terminado y agrega: “Uno de los factores a vigilar y que impactará en el mercado será el frente externo y ese no está solucionado. Va a estar con un sesgo ligeramente negativo unos días más. Además, de eso influyó el impuesto a la renta y la toma de ganancias especifica de Argentina”.

En esa línea, considera que la volatilidad llegó para quedarse unos días más “van a aparecer oportunidades importantes pero que de fondo seguirá siendo un mercado para seguir apostándole a la recalificación como mercado emergente. Pero que a corto plazo hay que tener más cuidado”, cierra el economista.

Guido Macchi, operador de Macchi Valores dijo no estar seguro que “haya terminado el ajuste", aunque aseguró que sí cree que "el mercado tenía que rebotar de esta manera, reconociendo soportes y acelerando el volumen en la recuperación”.

Para Macchi, fue claro que a partir del mediodía, el mercado comenzó a traccionar para arriba. “No sé si estamos en condiciones de volver a buscar máximos si no tenemos una noticia fuerte que así lo indique y creo que vamos a entrar en un período de alta volatilidad. Quienes hayan entrado comprados en el mercado en estos días van a volver a evaluar si toman ganancia o se quedan en el mercado ante el riesgo de ver un regreso del ajuste, y eso va a llevar a mayor volatilidad nuevamente. Vamos a entrar en un fin de año muy volátil sin una tendencia marcada, con la ley de mercado de capitales, la reforma laboral y tributaria como principales drivers”, agrega Macchi.

Diego Martínez Burzaco, Director de MB Investment considera que la baja provino de dos factores centrales. “El primero es que el mundo se puso más bajista con emergentes por aumento de tasas de los distintos bancos centrales más algunas tensiones geopolíticas y el cambio del presidente de la Fed en febrero. Todo ello genera un cocktail más agresivo hacia los emergentes y la Argentina lo termina sufriendo", aclaró.

A nivel interno, hubo un par de errores del Gobierno que mal predispusieron a los inversores como el gravamen a la renta financiera que va en contra de impulsar el mercado de capitales.

Además, el hecho de que las aseguradoras no puedan invertir más en Lebacs es un factor que agrega volatilidad e incertidumbre ya que se cambian las reglas de juego y eso es algo que negativo para los inversores, lo que confluye a que se genere mayor incertidumbre.

"Vamos a vivir jornadas de volatilidad y considero que cualquier baja mayor del mercado será una importante oportunidad de compra y de posibilidad de posicionamiento para mirar de reojo el inicio del 2018. Veo oportunidades en Boldt, TGS e incluso Pampa. Finalmente, habrá que ver que pasa con BMA que ayer representó el 25% del volumen", concluyó Martínez Burzaco.