Fondos que discuten con Guzmán logran dar salida a fuertes posiciones de bonos en pesos

El Gobierno impuso que los Fondos Comunes de Inversión (FCI) en pesos inviertan al menos el 75% de su patrimonio en activos en moneda local. De esta manera, hay un mayor flujo a activos en pesos. Entre los mayores tenedores de estos bonos se encontraban grandes fondos de inversión del exterior, como Pimco o Templeton y que estaban atrapados en bonos sin poder salir por la falta de volumen en dichos instrumentos. Así, el Gobierno con esta medida sobre los FCI locales está dándole un enorme favor a los fondos del exterior permitiéndole una salida a posiciones que le generaron grandes dolores de cabeza y perdidas. Con el afán de controlar el tipo de cambio, el Gobierno genera un perjuicio muy grande para la industria de FCI y ayuda a los fondos del exterior a irse definitivamente del país.

El Gobierno busca desesperadamente controlar el dólar en la antesala de una posible declaración de un hard default . No solo afecta la posibilidad de comprar dólares a personas físicas o jurídicas, sino que, durante la última semana también generó cambios importantes sobre las inversiones de los fondos comunes de inversión.

Al cierre de la semana previa, la Comisión Nacional de Valores (CNV) eliminó la posibilidad de que los fondos comunes de inversión ofrezcan opciones bimonetarias. Es decir, aquellos fondos en dólares que se pueden suscribir y rescatar en pesos. Sólo en este caso, dejando, habilitados los rescates. Para aquellos fondos denominados en pesos, o aquellos en dólares que emitan una clase de cuotapartes denominada y suscripta en pesos, el tope de adquisición de disponibilidades de dólares no podrá superar el 25% del patrimonio. Esto llevaría a una venta de US$ 150 millones.

No conforme con esa medida, luego la CNV dispuso una nueva norma a los fondos comunes de inversion en pesos que deberán invertir al menos el 75% de su patrimonio en instrumentos financieros y valores negociables emitidos en la República Argentina exclusivamente en moneda nacional. Lo que aproximadamente llevaría a una venta cercana de US$ 950 millones. Sumadas ambas operaciones, podrían volcarse al mercado hasta el 8 de mayo casi US$ 1.100 millones.

De esta manera, los fondos comunes de inversión locales deben desarmar posiciones de activos en dólares y pasarse a activos en pesos. Por esto es que se vio una dinámica muy positiva para la renta fija en moneda local con subas importantes de la renta fija en pesos.

El gran favor del Gobierno a los fondos del exterior

De manera indirecta, el Gobierno con esta medida está dándole un enorme favor a fondos de inversión internacional que se veían atrapados en activos en pesos.

Es decir, dado que ahora los FCI locales deben invertir en pesos hasta el 75% de su cartera, el mercado de deuda en moneda local tiene mas volumen. Entre los grandes tenedores de estos instrumentos se encuentran fondos como Pimco, Templeton y BlackRock, los cuales estaban atrapados en dichos activos (Bopomo, Lecap y otros activos en pesos que se emitieron en los últimos años y/o que surgieron de los últimos canjes) y no podían salir debido a la falta de volumen e interés de los inversores para posicionarse en esta clase de bonos.

Así, el Gobierno le esta dando salida a los grandes fondos internacionales por medio de obligarles a los FCI locales a tener que comprar bonos en pesos.

Desde una prestigiosa consultora local remarcaban que se acerca una gran prueba de fuego, que es el pago del Bopomo por $130.000 millones, incluyendo intereses y que la mayor parte de ese bono esta en manos de Pimco. Sin embargo, por las ultima señales parecería que la estrategia oficial es darle salida a Pimco, colocándole títulos forzosamente a los locales.

Encima, con la gran recuperación de los bonos en pesos y el freno del contado con liquidación, hace que Pimco pueda obtener beneficios importantes gracias a la estrategia del Gobierno.

Es decir, suben los bonos en pesos ya que los FCI locales deben invertir en estos instrumentos. En paralelo, baja el contado con liquidación ya que los FCI deben desarmar posiciones en moneda dura. De esta manera, se da el mejor escenario para fondos como Pimco que venden caros los bonos en pesos, y luego se dolarizan al contado con liquidación a un valor subsidiado producto de toda la maniobra que se les impuso a los FCI para que inviertan en pesos locales. Golpean fuerte a la industria de fondos local, frenan la escalada del dólar y le dan salida a los fondos del exterior.

Por ejemplo, el Bopomo, bono mayormente en posesión de Pimco subió un 90% desde el piso de marzo y un 40% desde que se comenzó a regular con mayor fuerza a los FCI. Las Lecap cortas subieron en el ultimo mes entre un 50% y 60%. Similar avance registro el Boncer 2021. El Bono del Tesoro que ajusta por Cer a 2021 (TX21) avanzó un 60% en el último mes. A su vez, el dólar contado con liquidación avanzó significativamente menos que los bonos en pesos, con una suba de 18% en el ultimo mes. De esta manera, las ganancias en dólares en el ultimo mes para los bonos en pesos son mas que significativas.

Ello no implica que los fondos del exterior cierren sus posiciones con ganancias ya que la devaluacines pasadas mas que golpearon a estas posiciones. Pero lo que si significa es que logran recuperar parte de su posición perdida y cerrar dicha posición a un dólar subsidiado por toda la maniobra sobre los FCI.

Resulta un escenario redondo para los inversores de afuera, y ridículo para un Gobierno que lejos de querer beneficiar la “bicicleta financiera” de inversores locales, le arma la “bicicleta financiera” perfecta para inversores internacionales.