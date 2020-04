Fondos proyectan la economía global post cuarentena: ¿esperan un rebote en “V”, en “U” o en “L”?

Todas las economías del mundo enfrentan serios problemas debido al parante abrupto que significaron las cuarentenas a nivel global para combatir la propagación del coronavirus . La oferta y la demanda se fueron a pique en cuestión de semanas y esa realidad golpea fuertemente las expectativas de crecimiento para este 2020. Pero mirando hacia adelante, y pensando en el final de las cuarentenas, se abre el debate sobre si la dinámica económica global tenderá hacia una forma tipo “V”, “U” o “L”. En general, los analistas se inclinan hacia las primeras dos opciones y alertan que un rebrote infeccioso del coronavirus es el mayor riesgo que enfrenta la economía mundial.

Está descontado que la economía mundial sufrirá fuertes retrocesos en este primer semestre del año producto del aislamiento obligatorio dictado por muchos países del mundo. La expectativa es que la dinámica económica tenga un fuerte rebote una vez absorbidos los impactos del confinamiento. La mayoría de los analistas esperan una fuerte caída seguida de un fuerte rebote, haciendo que la forma del PBI global sea de tipo “V”.

El economista jefe de Schroders, Keith Wade, afirmó en una nota a clientes que desde la casa de inversiones global actualizaron sus previsiones económicas y ven una severa recesión en el PBI mundial este año con la desaceleración concentrada en el segundo trimestre.

“Según nuestro pronóstico, la contracción de la actividad global en 2020 del 3% superará la observada en el primer año de la crisis financiera mundial (de 2008) cuando el PBI mundial se contrajo en un 0,5%”, advirtió.

Si bien la proyección es bastante negativa, el economista destaca que, a diferencia de la crisis financiera de 2008, actualmente ven un rebote relativamente rápido.

“Después de la recesión en 2008, la economía de EE.UU. tardó poco más de tres años en recuperar el nivel de PBI alcanzado antes de la crisis, una de las recuperaciones más lentas registradas. Se espera que esta vez sea muy diferente ya que, en lugar de una forma de ´L´, pronosticamos que la recuperación seguirá una ruta en forma de ´V´, con Estados Unidos volviendo a su nivel de actividad anterior en el tercer trimestre de este año. Tal resultado refleja las expectativas de levantar las restricciones a la circulación y el regreso al trabajo a medida que se reinicia el negocio, se reabran las tiendas y se reanuda la actividad normal”, proyectó Wade.

A su vez, desde Schroders advirtieron que el mayor riesgo para su pronóstico de una economía en tipo “V” es un posible retorno del virus en el tercer trimestre de este año.

“Sobre esta base, la economía podría experimentar una serie de réplicas después del brote inicial, y las restricciones se volverán a imponer y se levantarán para gestionar la capacidad del sistema de salud para hacer frente a la cantidad de casos críticos. En términos económicos, esto conduciría a una recesión de doble caída con el cierre de las empresas a medida que se vuelven a imponer restricciones a la circulación”, alertó.

En ese caso, la dinámica económica estadounidense y global sería en forma de “W”.

También desde Quinquela Fondos tienen como escenario base una economía que mostraría una curva de tipo “V”.

"Entendemos que el escenario debería responder a un esquema asimilable a una ´V´, donde la caída es muy abrupta y luego la recuperación también es rápida. Este es el escenario base, ya que considera que los factores coyunturales que mantienen frenada la actividad desaparecen y la economía se recupera a partir de las necesidades de consumo postergadas”, explicaron desde Quinquela Fondos.

A su vez, desde la compañía remarcaron que para poder armar escenarios hacia adelante habrá que determinar el grado de duración del aislamiento, la forma en que luego se reestablecen las actividades y el grado de recuperación posterior.

“El primer supuesto que se debe plantear para poder armar escenarios es la duración del aislamiento social obligatorio. Si se toma como referencia la experiencia china, por ahora la única disponible, el aislamiento duró 70 días. Aunque la duración por países dependerá del momento en que se aplicaron las medidas restrictivas, el grado de cumplimiento que se les dé y la manera en que puedan ir reestableciéndose las actividades”, afirmaron.

Diego Falcone, head estratega de Cohen, señaló que el mercado está esperando una recuperación tipo “V” pero que no volveremos al punto de partida inicial sino hasta finales de 2021.

“El mercado descuenta una recuperación en el segundo semestre de este año. Se está esperando un muy mal segundo trimestre de entre 25 a 30 puntos de PBI, con una compresión similar en termino de las ganancias. Se espera una caída de 30 puntos de ganancias y que debería terminar en -5% a -7% anualizado. Esto implica que la cuarentena no debería ir más allá de junio y que la economía vuelve a tomar tracción en el tercer trimestre. Todo esto va a dejar el año 2020 en negativo pero creciendo hacia 2021. Vemos una muy dura caída pero una buena recuperación en el segundo semestre y que no volveremos al punto de partida sino hasta finales de 2021. No sorprendería ver 15% de desempleo. Es el view del merado siempre y cuando la cuarentena no dure las tres o cuatro semanas que se esta esperando. Si eso se prolonga, el escenaro proyectado no es el que va a primar”, advirtió.

¿Economía tipo “U”?

Otra de las alternativas que podría tener la trayectoria de la economía global es que la misma muestre una forma tipo “L”. Es decir, una caída abrupta seguida de una muy leve recuperación, o bien una economía tipo “U”, lo que implicaría una fuerte baja, y una recuperación leve inicial para luego tomar impulso.

Pablo Santiago, head de Wealth Management de Grupo Mariva, señala que espera un escenario económico más bien tipo “U”.

“Somos optimistas en que el nivel de recuperación de la macroeconomía va a existir. Esperamos más una recuperación en “U”. Creo que pensar en una recuperación de la economía tipo “V” es demasiado optimista. Igualmente creemos que el mundo encontró, antes de esta crisis, un nivel de productividad que hace que se pueda recuperar lo que se haya perdido. El tema es el cuándo y el cuánto. Todavía estamos lejos de calcular hasta dónde va a caer para imaginar cuánto y cuándo se va a recuperar. Somos más de pensar en una “U”, es decir, somos cautelosamente optimistas”, dijo Pablo Santiago.

Asistencia financiera de los Gobiernos

Lo cierto es que distintos bancos de inversión han reducido sus proyecciones de crecimiento tanto para la economía estadounidense como a nivel global. Esto es incluso considerando los históricos paquetes de asistencia financiera que los distintos gobiernos del mundo anunciaron.

Las proyecciones del Deutsche Bank apuntan a que la economía norteamericana caería un 13% en el segundo trimestre. Por su parte, JP Morgan estima una caída del primer trimestre será de un 10% (desde el -4%), y se profundizará hasta el 25% en el segundo trimestre (desde el -14% pronosticado semanas atrás).

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) agregaron que dependerá en gran parte de que tan rápidos y efectivos sean los estímulos fiscales anunciados.“Este debate igualmente recién comienza, y se acentuará en las próximas ruedas cuando la agenda macro empiece a mostrar ya los más crudos números de la pandemia sobre la actividad, y los aislamientos establecidos para controlarla. Llegarán los números finales de los PMI (índices de compras industriales) en China, EE.UU., Europa y más países de marzo, claramente todos en zona de contracción. Será una guía para abril, y de poder aplanarse la curva de los contagios, una señal para empezar a estimar de forma más concreta cuál será el real costo al crecimiento (y en especial, qué tan temporal podrá ser”, comentaron.

Impacto local

La crisis de coronavirus a nivel global golpea muy fuertemente a nivel doméstico. Argentina estaba en medio de la reestructuración de la deuda y, la parálisis global y local golpea a la economía doméstica. Las perspectivas se deterioraron en el corto plazo aunque también hay cierta expectativa de que la recuperación posterior sea tipo “V”

Adrián Yarde Buller, economista jefe de Grupo SBS, sostuvo que su primera proyección posterior al impacto del coronavirus apunta a una contracción de la actividad de 4,5% bajo el supuesto de que la economía empieza a normalizarse hacia fines del segundo trimestre.

“Esperamos que la dinámica tenga forma de ´V´ más que nada por el tipo de shock que enfrenta la economía, ya que la recuperación tendría que ser muy marcada a medida que la gente vaya volviendo a trabajar. Más allá de esto, vemos riesgos bajistas a nuestro escenario base si el panorama global se deteriora o la cuarentena local se extiende más allá de abril”, dijo Yarde Buller.