Fondos en Letes pierden terreno: inversores pasan a activos más seguros

Los fondos de Letes están perdiendo terreno dentro de la industria de fondos comunes de inversion. Las estrategias de los gestores de evitar riesgo argentino dentro de las carteras hizo que mucho de estos fondos se reconviertan hacia otra clase de productos. Además, los inversores rescataron durante 2018 y parte de 2019 fondos para pasarse a activos más seguros. La incertidumbre que genera las elecciones pesa sobre la industria de fondos y las decisiones de inversión.

Los fondos para perfiles conservadores y en los cuales se invertía mayormente en Letes, se encuentran administrando hoy un cuarto de lo que solían hacer hace poco mas de un año.

Adrian Rozanski, director de la consultora 1816 sostuvo que los fondos comunes de inversión de Letes fueron un verdadero boom post blanqueo y llegaron a administrar cerca de u$s 5.000 millones hasta fines de abril 2018, justo antes del inicio de la crisis. Hoy el escenario cambió para estos fondos.

“Los fondos de Letes hoy administran u$s 1.350 millones, es decir, cerca de un cuarto de lo que llegaron a manejar. La caída en los patrimonios fue muy fuerte ya que pasaron de casi u$s 5000 millones en abril pasado y cerraron el 2018 en u$s 2.000 millones, como consecuencia de los rescates”, sostuvo Rozanski.

Yendo a la actualidad, en 2019 se siguen viendo una merma en el capital administrado por parte de los fondos de Letes aunque también se asocia a una estrategia de diversificación de riesgo argentino por parte de los inversores.

“En lo que va de 2019 seguimos viendo una caída en el patrimonio de estos fondos, pero ya no tanto por rescates sino porque se están reconvirtiendo en fondos globales. Muchos de los fondos comunes de inversión que hasta hace poco eran ´fondos de Letes´ se fueron transformando en ´fondos de renta fija global”, dijo Rozanski.

A su vez, explicó que los fondos de renta fija global, que a fin del año pasado representaban apenas un 2,6% del patrimonio de la industria local, ya representan un 10,1%, como consecuencia de suscripciones netas positivas, pero también de estas reconversiones de fondos de Letes.

La semana pasada, el patrimonio de los fondos comunes de inversión de renta fija global alcanzó los u$s 1.700 millones (al cierre del jueves 16 de mayo) y de esta manera superó por primera vez al patrimonio de los fondos de Letes (u$s 1.350 millones a la misma fecha).

Marcelo Otermin, head portfolio manager de ICBC Investments Argentina asintió las afirmaciones de Rosanski y agregó que se implemtentó una estrategia en el cual buscan tener poca exposición a activos locales.

“En nuestro caso, el fondo empezó a cambiar su estrategia hacia bonos chilenos y bonos del tesoro americano hace unos cuantos meses. Hoy el fondo está invertido en más del 90% en activos fuera de activos argentinos”, dijo Otermin.

Por otro lado, agregó que, al analizar los inversores dentro del fondo se observa que los inversores de personas jurídicas tuvieron una evolución mucho estable en el tiempo dentro del fondo.

“Las personas físicas tuvieron un posicionamiento más volátil dentro del fondo, retirando capitales en el último mes y medio y actualmente se está estabilizado", agregó.

Sergio González, analista de Criteria sostuvo que el objetivo principal, en su origen, era ofrecer a los inversores un instrumento de perfil conservador nominado en moneda dura para captar los capitales blanqueados en 2016 y que la crisis cambiaria golpeo a este sector.

Hay incertidumbre política y eso se refleja en los fondos de Letes.

“En un principio estos fondos fueron muy populares vieron crecer sus activos bajo administración de manera vertiginosa. La baja volatilidad en el valor de las cuotapartes y el retorno positivo de los instrumentos era lo buscado y recibido por los inversores. Sin embargo, tras los episodios cambiarios experimentados durante el 2018, los fondos que se están mencionado reportaron perdidas de valor que derivaron en una gran cantidad de rescates por parte de los inversores”, explicó González.

Por otro lado, el analista de Criteria destaca que, en los últimos 45 días, estos fondos se contrajeron más de u$s 100 millones de dólares. “En el último mes los activos se contrajeron casi un 15%”, sostuvo González.

Uno de los factores que resta atractivo a este producto según González es que los gestores de los fondos de esta clase de activos están teniendo como prioridad invertir en instrumentos con vencimiento previo al fin del actual mandato.

“Hay incertidumbre política y eso se refleja en los fondos de Letes. Los inversores ya no perciben como conservador a este instrumento producto del episodio de 2018 y, ante posibles escenarios de volatilidad, están eligiendo rescatar sus capitales. Este escenario es el que entienden los gestores de los fondos y en consecuencia incrementan sus posiciones de liquidez para atender posibles rescates sin tener que liquidar posiciones de manera apresurada”, explicó González.