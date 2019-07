Fondos comunes suman u$s 2200 millones gracias a la estabilidad del dólar

De la mano de la estabilidad del tipo de cambio y la mejora en los activos financieros, la industria de fondos comunes de inversion local experimentó una mejora en el capital administrado del orden del 20%. Aportaron también el boom que se esta experimentando en el segmento de fondos Latam, es decir, aquellos fondos que invierten en bonos y acciones sin riesgo (o mínimo riesgo) local. Los inversores se posicionan mayormente en fondos de money market y en moneda local, tentados por las tasas en pesos y estabilidad del tipo de cambio.

El capital administrado crece 20% en dólares.

Según un informe elaborado por los analistas de Criteria, los meses de junio y julio fueron positivos para la industria de fondos comunes de inversión.

“En los últimos dos meses, la industria manifestó un crecimiento de u$s 2200 millones en los activos bajo administración. El boom de los fondos de renta latinoamericana y la estabilidad cambiaria son las principales explicaciones. En este contexto, los fondos "T+1" volvieron a captar el interés de los inversores”, sostuvieron desde la compañía.

Según datos provistos por los analistas de Criteria, la industria de fondos comunes de inversión actualmente administra u$s 19.560 millones y de esta manera, aumentó un 20% desde que el BCRA logró estabilizar al dólar. Al 29 de abril, la industria administraba u$s 16.335 millones. En el año, el aumento en el capital administrado en dólares es de 23%. Actualmente, el capital administrado es el más alto del año, aunque se mantiene cerca de un 50% debajo de los máximos vistos a comienzo de 2018, antes de la corrida cambiaria.

La industria de fondos en el último mes

En los últimos 30 días, los fondos comunes de inversión agregaron valor para los inversores por un total de u$s 452 millones, combinado con un flujo positivo en términos de suscripciones netas de u$s 842 millones, dando un crecimiento total en dólares en el ultimo mes de u$s 1.295 millones.

“En los últimos 30 días los resultados de la industria y las suscripciones fueron de la mano. Retornos y flujos positivos ayudaron a la industria a crecer. Es destacable el similar comportamiento entre los inversores minoristas e institucionales. Ambos eligieron suscribir capitales. Sin embargo, los primeros optaron por inversiones en dólares y los segundos por inversiones en pesos”, explicó Sergio Gonzalez, analista de Criteria.

A la hora de explicar las causas de la mejora, Sergio González sostuvo que las altas tasa de interés y la calma del tipo de cambio lograron seducir a los inversores institucionales para captar activos para los fondos "t+1" nominados en pesos.

“La industria de fondos comunes de inversión crece cuando el tipo de cambio no tiene volatilidad y se contrae en la situación opuesta. En estos momentos estamos en la etapa de expansión. En este contexto los fondos "T+1" se muestran como una aspiradora de liquidez de los inversores institucionales. A la misma vez, los inversores minoristas acercan nuevos capitales a la industria. Sin embargo, estos prefieren instrumentos dolarizados. Esta es la dinámica en la que se mueve la industria mientras persista la incertidumbre electoral y el tipo de cambio no incremente la volatilidad”, dijo.

Desagregando suscripciones y rescates.

En los últimos 30 días los inversores institucionales realizaron suscripciones de capitales tanto de liquidez como en activos de riesgo. En particular, estos inversores están eligiendo fondos con exposición a deuda latinoamericana de alta calidad.

“Estos fondos les permiten a los inversores tener tranquilidad en su inversión. Si bien los retornos no son generosos, la volatilidad de precios es muy baja. Como comportamiento novedoso, este segmento también aloco capitales nuevos al segmento de renta variable argentina. El inversor minorista mostró entusiasmo. Suscribió fondos de liquidez y de renta latinoamericana con capitales que entraron a la industria”, dijo González.

Los inversores en la industria de FCI

En el informe de Criteria detallaron los participantes dentro de la industria de fondos comunes de inversión y remarcaron el 21% del total del patrimonio administrado corresponde a inversores individuales mientras que el restante 79% corresponde a inversores institucionales

A su vez, de ese total, los inversores se posicionan en un 43% en fondos de activos de riesgo y el restante 57% en fondos de Money Market. Por otro lado, del total del capital administrado por la industria, los inversores se posicionan en un 18% en dólares y un 82% en pesos.

Los inversores individuales se encuentran invertidos en fondos comunes de inversión de activos de riesgo en un 45% mientras que lo hacen en un 55% en fondos de money market. Por otro lado, tienen un sesgo mayor a estar invertidos en pesos, con un 63% en fondos de moneda local y un 37% en moneda dura.

Yendo a los inversores institucionales, estos tienen un sesgo mayor hacia invertir en fondos de mercado de dinero, con un 58% del total mientras que el restante 42% lo hacen en fondos en activos de riesgo. Y, al igual que los inversores individuales, tienen un sesgo mayor para posicionarse en moneda local, con un 87% del total en fondos de pesos y un 13% en dólares.