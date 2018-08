Fondos comunes se volcarán a Letes en pesos en reemplazo de Lebac

Aunque al principio hubo ciertas dudas, en la City esperan que las Letes Capitalizables en pesos que licita Hacienda hoy se conviertan en la alternativa natural a las Lebac.

El último miércoles el Gobierno colocó $23.089 millones en Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos, tras recibir órdenes por $28.877 millones. Esta vez, hará una reapertura de las Letras Capitalizables en Pesos 3% vencimiento 30 de noviembre de 2018 y Letras Capitalizables en Pesos 2,85% vencimiento 29 de marzo de 2019.

La expectativa es que instrumento si genere movimiento, especialmente de los fondos comunes de inversión, que no podrán suscribir más a las Lebac. "Quedaron $ 120.000 millones de la última licitación de Lebac y hoy los bancos no venden Lebac y si buscas en el secundario están rindiendo 38% con toda la furia y 40% la Lebac de noviembre. Creo que va a haber mucha demanda de este instrumento ya que no hay otro a la vista y las nuevas licitaciones de Lebac ya sabemos que van a ser cada vez menores, y en diciembre van a desaparecer. En eso veo bastante apetito por este instrumento", anticipó Diego Falcone, de Cohen.

"Creo que esta vez las Letes en pesos van a terminar sobre la paridad, rindiendo lo que dice que van a rendir, a diferencia de la semana pasada, que terminaron apenas por debajo", señaló Nery Persichini, de GMA Capital. Se calcula que las Letras Capitalizables en pesos que vencen a fines de noviembre pagaran una tasa nominal anual de 37,3% y para la Letra que finaliza en el 29 de marzo una TNA de 37,52%.

Sin la posibilidad de invertir en Letras del BCRA, una de las principales de dudas de los analistas era la falta de liquidez de este instrumento de corto, pero ahora esperan que con el correr de los días se genere un mercado secundario de las nuevas Lecap y puedan subsanar esta diferencia con las Lebac.

En medio de la tensión cambiaria en la city porteña, el Gobierno salió a licitar letes el miércoles pasado y así captar parte de los pesos que están en manos de inversores y que la semana pasada no renovaron lebac. Pero el ofrecimiento de letras en dólares no fue muy atractivo para los ahorristas, juzgando por el monto final suscripto. El Gobierno pagó tasa del 42% y sólo adjudicó $ 23.089 millones.