Fondos: buscan que cuotapartistas que son personas humanas gocen de un trato diferencial

Tras las medidas anunciadas por el Gobierno ayer a la noche, la Cámara Argentina de fondos comunes de inversion (CAFCI) llamó a una reunión hoy a la mañana con todos los gestores para buscar avanzar en el tratamiento que se le dará a los inversores que son personas humanas dentro de los fondos comunes de inversión. Se espera en breve un comunicado oficial.

Según pudo saber este diario, en la reunión de la Cámara se decidió en avanzar en el tratamiento a los distintos cuotapartistas en función de su calidad de inversor. Es decir, buscan segregar los fondos en dos clases de inversores, una a personas humanas hasta el 31/07 y una segunda clase en la que se agrupaban las personas jurídicas y las humanas post 31 de julio.

“Dada la incertidumbre, se acordó no operar inicialmente los fondos que contengan los activos afectados. No obstante, no es una decisión que pueda tomarse alegremente en forma unilateral. Por lo tanto, se le pidió a CNV que saque algún tipo de comunicación que habilite a las sociedades gerentes a no operar los fondos con activos afectados al reperfilamiento”, dijo un portfolio manager.

Con respecto al período de no operar, algunos pidieron que se extienda hasta el próximo lunes.

“Se debatió sobre este tema, dado que es sabido que una especie de “feriado” de fondos no es una buena señal y puede provocar más rescates. Por lo tanto, queda claro que sólo se dejaría de operar los fondos afectados, pero con la intención de volver a operarlos lo mas rápido posible”, agregó la misma fuente.

El Problema

Según lo anunciado ayer, las personas jurídicas cobraran el 15% de las letras del Tesoro en pesos y en dólares al vencimiento, 25% a los 3 meses del vencimiento y el restante 60% a 6 meses del vencimiento. Para las Lecap con vencimiento 2020 los plazos se extenderán 3 meses.

Entre las personas jurídicas se incluyó a los fondos comunes de inversión, bancos y compañías de seguros. Hay varios problemas que afectan a los fondos comunes de inversión. Pero los fondos no son simplemente inversores institucionales, porque son usados por distintas clases de inversores, incluso minoristas.

El problema radica en el hecho de que los suscriptores de los fondos comunes de inversión también hay personas humanas. La norma intenta cuidar a las personas humanas al resaltar que estas van a cobrar el 100%, es decir, la totalidad de sus acreencias al vencimiento. Sin embargo, aquella persona humana que invertía en las letras del Tesoro (en pesos y dólares) a través de los fondos comunes de inversión hoy no tiene una definición.

Por eso, desde temprano hoy la cámara del sector y la Comisión Nacional de Valores trabajan en una modificación de la operatoria que permita a los cuotapartistas que son personas humanas poder cobrar íntegramente las letras.