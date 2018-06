Fondos Comunes: opciones para ganarle a la inflación y apuntarle a retorno en dólares

En jornadas de elevada volatilidad, el ruido del corto plazo no deja ver el horizonte y se pueden llegar a perder los objetos de inversión que se plantean para el mediano y largo plazo para las distintas carteras.

Dada la volatilidad de los activos financieros y contemplando las altas tasas de interés que ofrece el mercado local, sumado a la elevada inflación de estos últimos años, cuidar el capital de manera profesional y producente resulta fundamental para ser exitoso y alcanzar objetivos tales como generar rentabilidad en dólares de los portafolios, así como ganarle a la inflación y no perder poder adquisitivo.

La diversificación en las carteras es un factor clave y la utilización de los Fondos Comunes de Inversión como herramienta para lograr un portafolio bien distribuido en cuanto a sus riesgos son esenciales en este contexto de nerviosismo.

Delegar a los profesionales la tarea de administrar el capital es fundamental para cometer la menor cantidad de errores posibles. Para ello, el equipo de Asset Managment de Criteria propuso distintas opciones de Fondos Comunes de Inversión para armar portafolios personalizados de acuerdo a objetivos específicos.

Portafolio para ganarle a la inflación

Desde la compañía señalan: “En contextos de elevada inflación, resulta clave poder armar portafolios para evitar perder poder adquisitivo del capital que cada inversor tiene. Para ello, elaboramos una cartera que tiene como objetivo lograr retornos superiores a la inflación y al plazo fijo. Lo bueno de este tipo de inversiones es que le aseguraría al inversor un retorno real positivo y, además, tiene muy baja volatilidad, con inversiones de muy bajo riesgo”.

En otras palabras, lo que sostienen los analistas de Criteria es que son carteras para un perfil de inversión conservador, es decir, “para el inversor que quiere dormir tranquilo y no desea estar pendiente del mercado todo el tiempo”, agregan desde la firma.

A su vez, resaltan: “El objetivo es obtener retornos nominales superiores a la inflación y de esa manera lograr rendimientos reales positivos. En concreto, si el retorno nominal de una inversión es mayor a la inflación, esta rentabilidad es positiva y el inversor habrá ganado dinero. Si es menor, la rentabilidad real será negativa, determinando de esta manera una pérdida en términos de poder adquisitivo. Durante 2017, los fondos tuvieron rendimientos de aproximadamente un 4 por ciento de interés real, esto significa que le ganaron a la inflación en ese porcentaje.

“Las carteras para ganarle a la inflación están compuestas por Fondos Comunes de Inversión y nos fijamos cómo vienen rindiendo las estrategias que los administradores vienen planteando, así como cuáles son los instrumentos que componen la cartera, cómo creemos que les va a rendir. De acuerdo a todo esto, elegimos los fondos para que participen en el portafolio”, agregan los analistas de Criteria.

Respecto a la composición de la cartera, detallan que está integrada por: “Schroder Corto Plazo, que tiene buenos rendimientos, pero con un patrimonio grande; Cohen Renta Fija, el cuál viene creciendo con retornos de tres años bastante buenos, tienen consistencia las estrategias que llevan adelante y se ven reflejados en sus retornos; también se encuentra Balanz Capital Ahorro y SBS Pesos Plus. Son los cuatro mejores que hay con la misma estrategia: ganarle a la inflación”.

¿En qué suelen invertir los fondos?

En general, las composiciones de la cartera son similares y están concentradas en corto plazo en pesos, ya que tienen buenos rendimientos, superando a la inflación. “Poseen grandes porcentajes de Lebac, con plazos de vencimiento a 30 o 60 días, no más a 90 días. Pueden tener algún papel que rinda un poco más como una obligación negociable, fideicomisos financieros, bonos del Estado en pesos o letras provinciales. Pero, por lo general, se manejan mucho con las Lebac. Sin embargo, ahora muchos empezaron a rotar portafolios a Letes en pesos, que prácticamente no tienen riesgo. En este caso, el emisor no es el Banco Central sino el Estado”.

Haciendo un balance de las herramientas, los analistas de la compañía resaltan: “Ajustado por riesgo, es un producto excelente, ya que los retornos son positivos y se pueden obtener en poco tiempo. Al ser una cartera de corto plazo, si bien se recomienda estar invertido seis meses, se puede retirar la inversión cuando se desee, sin costos y obteniendo rendimientos, ya que los activos no se ven afectados por correcciones de mercado”.

Carteras de retorno total

“Los fondos de retorno total le dan al inversor la posibilidad de participar en el mercado con la gestión de los mejores managers y un equipo de especialistas dedicados a detectar las mejores oportunidades en renta fija y variable. Hay que tener en cuenta que los mejores retornos se suelen conseguir a mayor horizonte de inversión. Por ello, se sugiere que este tipo de inversiones se mantengan por un plazo no menor a dos años. De esta manera, aumenta considerablemente la probabilidad de obtener el rendimiento esperado”, subraya el equipo de Asset Management de Criteria.

En cuanto al armado del portafolio, seleccionando fondos para dicha estrategia, los analistas apuntan que, de la oferta en el mercado, eligen Axis Renta Fija y Multimercado I de Delta Asset Management, “que muestran buenos rendimientos a partir de una filosofía sostenida de inversión y un comité especializado”.

Estos fondos pueden invertir tanto en renta fija como en renta variable con tal de alcanzar el objetivo de rendimiento planteado. No tienen limitaciones de reglamento a la hora de seleccionar activos que consideren acordes y en los porcentajes que deseen.

A su vez, desde Criteria señalan: “La clase de inversores de este tipo de fondos es para aquellos que invierten en plazo fijo, pero desean tomar un poco más de riesgo, aunque no con la intensidad de una cartera completa de acciones”.

Cartera de inversiones en dólares

Este tipo de inversiones es para perfiles conservadores que buscan alcanzar un retorno para sus ahorros en dólares. “La selección de los fondos se efectúa en función a los desempeños históricos y a la evaluación de sus procesos de inversión, conducentes a mantener retornos atractivos en el tiempo en comparación con sus competidores. El objetivo es obtener retornos positivos en dólares, con baja volatilidad”, agregan desde Criteria.

¿Qué fondos componen el portafolio?

Tres: Gaivenst Renta Fija en dólares, DFS Renta Fija dólar y Consultatio Liquidez Ley 27.260.

Los analistas de la compañía señalan que los gestores de estos fondos eligen instrumentos con bajo riesgo y denominados en dólares como Letes o bonos de corto plazo. Esto minimizaría las probabilidades de pérdida del capital invertido. Además, “el horizonte de inversión de este portafolio es corto plazo, esto quiere decir que debería estar alrededor de seis meses; está orientado a perfiles conservadores que prefieren la moneda estadounidense”.