Fitch: qué empresas argentinas son expuestas por la devaluación

La calificadora Fitch Rating analizó el impacto de la crisis financiera que atraviesa el país, con centro en la turbulencia cambiaria, en cuanto a su impacto en las empresas argentinas, a las que evaluó en función de su "exposición a la crisis del peso argentino". Según la calificadora, la crisis tendrá un efecto adverso en “todas las empresas del país y esto podría derivar en acciones de calificación a la baja”. Pero Fitch aclaró que la depreciación monetaria en sí misma podría tener un “efecto mixto debido a la composición diversa de las obligaciones de deuda, a los niveles diferentes de ingresos denominados en pesos argentinos y a las disparidades en los costos”.

El monitor de riesgo de divisas extranjeras de Fitch evalúa la exposición a la crisis del peso argentino según la proporción relativa de deuda, ventas y costos operativos en divisas extranjera y local. Según el informe especial ‘Reflectores: Examen de la Solvencia de las Empresas Argentinas y su Exposición a las Divisas Extranjeras por Emisor‘, entre los sectores más expuestos, según la emisión de la deuda transfronteriza durante 2017, se encuentran: servicios de energía y electricidad, alimentos, bebidas y tabaco, bienes raíces, así como materiales de construcción y la construcción. “Sin embargo, cerca de u$s 7,000 millones del universo de Fitch de aproximadamente u$s 13,000 millones en maduración de bonos transfronterizos están previstos para 2023 o más tarde, lo que limita el riesgo de refinanciación a corto plazo”, aclara.

La agencia, así, ve a algunas empresas como “vulnerables a un deterioro relevante en las métricas de apalancamiento y cobertura de intereses en tanto que otras queden posicionadas para obtener una mejora moderada”.

Según el informe de Fitch, entre las empresas con mayor exposición se encuentran Mastellone Hermanos, dueño de la Serenísima y Compañía Latinoamericana de Infraestructura y Servicios (CLISA), una de las empresas del Grupo Roggio, que opera principalmente en los sectores de construcción, manejo de desechos, distribución de agua y transporte. Su exposición -según Fitch- se debe a que “tienen, respectivamente, cerca de 100% y 60% de su deuda en dólares estadounidenses”. Fitch prevé que el apalancamiento neto de estas compañías podría aumentar 1,0 vez (x) o más si el peso mantiene un descenso de 50 % en su valor. “La cobertura de intereses podría disminuir en al menos 0,5x”.

Mastellone volvió a ser noticia hace poco cuando se conoció un nuevo avance de Arcor dentro de su participación en la empresa. En junio pasado, la alimenticia cordobesa alcanzó el 42,65%, tras comprar 15 millones de acciones a u$s 6,8 millones, con la posibilidad de llegar al 49% del capital antes de 2020, y al 100% entre 2020 y 2025. En 2015 había comprado el 25% por u$s 50 millones (más un aporte de capital de u$s 10 millones).

Según un artículo de Iprofesional, Mastellone, junto con Arcor y Molinos Río de la Plata, acumularon pérdidas durante los primeros seis meses de este año por algo más de $5.000 millones. Esto como consecuencia de la recesión y la suba del dólar, señala la nota.

Sin embargo, fuentes de Mastellone advirtieron que “tenemos exportaciones por u$s 100 millones, que de cierta forma actúan como cobertura de riesgo cambiario”. Aclararon, además, que los costos de la compañía también están en pesos (materia prima, insumos, salarios). “En este punto estamos en la misma situación que el resto de las empresas que operan en el país”, dijo a El Cronista un vocero, a la vez que aclaró que “cuando hay devaluación, son costos que también se ajustan y considerando nivel de ventas y EBITDA que genera la empresa tenemos un nivel de endeudamiento bajo”.

Por el lado de Clisa, de Roggio, fuentes de la compañía se limitaron a decir que "de nuestro balance no se deduce que estemos en una situación particular más allá del cuadro general que afecta a todas las empresas". En el último informe sobre "Síntesis de Estados Contables Trimestrales al 30.06.18", presentado a la Bolsa el 27 de agosto, Clisa informó ganancias por $256.435.341 millones. La lupa de Fitch está puesta, naturalmente, sobre la deuda de la compañía, cuyos bonos sintieron, aunque el informe de la calificadora no lo menciona en particular, el golpe de la presencia de Benito Roggio en el escándalo de los cuadernos y su posterior renuncia a la presidencia de la empresa.

"Las calificaciones crediticias para las empresas argentinas están agrupadas en la categoría B y solamente la de CLISA está en Observación Negativa (ON) y la de Compañía General de Combustibles (CGC Holding) con una Perspectiva Negativa", la tercera empresa mencionada con pelos y señales por Fitch.

En relación CGC Holding, perteneciente al hólding Corporación América, de Eduardo Eurnekián, la calificadora la ubica entre aquellas compañías "emisores de energía" que, aunque "se benefician de la devaluación del peso argentino", son objeto de incertidumbre "debido a que se desconoce el nivel del aumento del precio de los hidrocarburos que se pasará a los usuarios finales". Esto porque "la dependencia creciente de los subsidios del gobierno para financiar el déficit causado por la disparidad entre las tarifas en pesos argentinos que se cobran a los usuarios finales y las tarifas vinculadas al dólar estadounidense que se pagan a las empresas de generación es un riesgo clave para los servicios", que "podría tener como resultado proporciones más débiles que las estimadas en la actualidad".

Estas dudas persisten pese a que -señala Fitch- "los emisores mejor posicionados para la crisis económica actual en Argentina tienen ingresos significativos o vinculados al dólar estadounidense, o poseen un gran porcentaje de costos en pesos argentinos".

Es exactamente lo que dicen en CGC: “En nuestra opinión CGC forma parte del grupo de compañías mejor posicionadas para atravesar la situación actual. Esto se debe a que nuestros ingresos se encuentran mayormente denominados en dólares, mientras que los costos operativos y las inversiones necesarias para incrementar la producción tienen un alto componente en pesos, lo que implica una mejora en la performance operativa y demuestra la resiliencia de la compañía frente a crisis devaluatorias, como la actual”, explicaron a El Cronista.

También señalaron que la “Perspectiva Negativa otorgada a CGC tiene que ver con los fundamentos de crédito considerados por Fitch durante su última revisión pública, correspondiente a octubre del 2017. Los aspectos principales que sostienen esta perspectiva son ‘el aumento de los costos operativos y un crecimiento menor al esperado en los niveles de producción‘. Es importante destacar que creemos que este análisis no refleja la realidad de CGC hoy en día. Pasaron más de 9 meses desde la última calificación de Fitch, y en este tiempo CGC ha logrado incrementar en más de un 50% la producción de gas, su principal producto y sobre el cual se centra el desarrollo estratégico de nuestras áreas en Cuenca Austral”.



Desde el grupo Eurnekian destacaron, además, el “éxito alcanzado en el desarrollo de nuestras reservas de tight gas no sólo explica este crecimiento, sino que también nos ha permitido transformarnos en la única compañía fuera de Cuenca Neuquina que ha sido aprobada en el Programa de Estímulo para la producción de Gas No Convencional, lo cual nos otorga un sendero de precios claro a 4 años y nos permite continuar en este camino”.



“Sumado a esto, el incremento de los precios de gas en el marco de los cambios llevados a cabo por el gobierno en la industria, la mejora del precio internacional de crudo y las disminución de los costos en dólares por los factores mencionados anteriormente, arrojan como resultado para la compañía un EBITDA de aproximadamente u$s 124,8 millones durante los primeros 6 meses de 2018, lo cual representa un incremento de más del 550% en comparación al mismo período del año anterior. Por último esta mejora en la performance operativa ha permitido a CGC mejorar el perfil de endeudamiento, resultando en un ratio de deuda neta sobre EBITDA de 1,58 veces al 30 de junio de 2018”, detallaron.

Y concluyeron: “CGC esta bien posicionada ante la situación macro de Argentina, y que la actual crisis no afectará significativamente nuestra performance financiera. Por esto creemos que la perspectiva negativa otorgada por Fitch no refleja la realidad de la compañía.

La calificadora también ve matices en la situación: “Fitch modificó la Perspectiva de calificación en 17 de 19 emisores corporativos transfronterizos no financieros con calificación pública de Estable a Positiva después del cambio en la Calificación Riesgo Soberano de Argentina del pasado mayo de 2018. Las IDRs en moneda local de cuatro empresas de servicios en Argentina se degradaron a ’B’ con Perspectiva Estable desde ’BB-’ Observación negativa en agosto de 2018. El apalancamiento bajo, la madurez ampliada de la deuda y un nivel alto de efectivo en dólares estadounidenses o la diversificación geográfica podrían ayudar a mitigar el riesgo crediticio de algunos emisores. La cobertura de riesgo efectiva también podría limitar la exposición”.

Como cuadro general Fitch describe que en “2018 el peso argentino se devaluó vertiginosamente y ha perdido más de la mitad de su valor frente al dólar estadounidense”. Agrega que “la devaluación de la moneda ha dado lugar a aumentos significativos en las tasas de interés, el más reciente de 60% a partir de 45%, en tanto que es probable que la inflación sea mucho mayor durante el resto de 2018 y 2019. Se estima que la economía se contraerá en 2018 y las perspectivas de recuperación son inciertas”. Y concluye: “La inestabilidad económica creciente, una demanda menor en medio de la recesión económica y la inflación alta son factores que contribuyen a un entorno operativo más difícil para las empresas argentinas”.