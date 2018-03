Fintech lanzarán el primer fideicomiso digital: sin firma holográfica de los clientes

Moni lanzará el primer fideicomiso digital, ya que el préstamo no tiene firma holográfica (de puño y letra) de los clientes. En lugar de la firma de un pagaré o instrumento similar de los fideicomisos tradicionales, es todo un proceso online y sin papeles.

"Estamos en proceso de aprobación de la CNV. En cuanto tengamos el OK saldrá, que estimamos para fin de mes", adelanta Juan Pablo Bruzzo, CEO y uno de los fundadores de Moni, que tiene como objetivo financiar parte de su cartera de préstamos con esta primera serie por $ 120 millones, para lo cual convocó como organizador a First Capital Markets y al Banco de Valores como fiduciario. Emitirán un bono senior Badlar más 200 puntos, otro B más 350 y otro C, de más riesgo, que pagará 450 puntos más que la Badlar.

En Moni, que llevan más de 500.000 préstamos otorgados, se jactan de ser la única fintech registrada en el Banco Central (como proveedores no financieros de crédito), por lo que están obligados a informar la situación crediticia de sus clientes, no sólo la negativa, sino también la positiva, que servirá a las entidades que miran los reportes del BCRA, ya que hasta ahora esta gente no tenía historial crediticio.

Alejandro Cosentino, presidente de Afluenta, señala que lanzarán un fondo común de inversión cerrado, que se va a convertir en un inversor dentro de la plataforma. Será por $ 300 millones y lo harán con Banco de Valores: "De esa manera el rendimiento es más atractivo y lo define el administrador del fondo. La tasa será superior a las Lebac. En Estados Unidos se están evaporando las intenciones de las plataformas de comercio electrónico de financiar a los clientes. Solo financian los que tienen vocación y manejo del riesgo, que usualmente son los bancos o los que nos enfocamos en prestar".

Alejandro Burato, CFO de Wenance, indica que a fines del 2017 cerraron su primer serie del fideicomiso público, y en abril estarán cerrando la segunda serie: en total es un programa de u$s 15 millones. "Dado que la CNV a esa fecha sólo aceptaba contratos firmados holográficamente (físicos), entonces procedimos a firmar algunos de nuestros mutos y pagarés con nuestros clientes por cierto monto. De acá en adelante, tenemos entendido que la CNV está abierta a aceptar contratos digitales para futuras emisiones de fideicomisos públicos, lo que es música para nuestros odios. Nuestro proceso de on boarding es 100% digital y cuando más se adapte la CNV a ese proceso, más fácil va a ser nuestro financiamiento en mercados públicos".

En diciembre Wenance cerró una Serie I de $ 100 millones y en Abril se va cerrar una Serie II de $ 200 millones. El costo promedio de fondeo de fideicomiso público oscila el 30% con costos incluidos.

Una fuente que sigue de cerca a las fintech advirtió que MercadoLibre está buscando securitizar su cartera: "El programa es de $ 250 millones y lo manejan con Marval. El dinero lo van a utilizar para dar más préstamos. MELI tiene mucho float pero es de sus clientes, no suyos, con lo cual asumo que no pueden usarlo para financiar préstamos (sería intermediación financiera) y por eso buscan otra alternativa de financiación, más allá de su equity".

Consultados en la empresa de Marcos Galperín, declinaron de hacer comentarios.

Además, MercadoLibre pagará a sus usuarios por los saldos que tengan disponibles en su cuenta mediante un acuerdo con el Bind Banco Industrial.