Fintech insisten en su potencial de inclusión financiera para el país

El desvelo de los principales referentes del ecosistema fintech es ampliar la inclusión financiera, en un sistema donde la mitad de la población adulta está sub bancarizada. "Ampliar la torta" de los consumidores para hacer crecer a todo el negocio.

Esta fue uno de las principales muletillas que se escuchó esta semana en la primera edición del Argentina Fintech Forum, una reunión con todos los jugadores del segmento fintech local, bancos digitales y reguladores, organizada por la Cámara Argentina de Fintech.

Juan Pablo Bruzzo, presidente de la institución y titular de Moni, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida y sostuvo: "La inclusión financier es un concepto más abarcador que tener una cuenta bancaria. Hoy en día más del 80% de los adultos tiene formalmente acceso a este producto, que por lo general es utilizado sólo para retirar el total de la remuneración recibida en una extracción, a principios de mes. Nuestro desafío es generar una oferta de calidad que incorpore al sistema a toda esa gente. Donde hay un celular está la posibilidad de acceder a un servicio financiero, no importa el lugar, ni la hora".

En tanto, Martín de los Santos, de Mercado Crédito, rama del gigante Mercado Libre que ya otorgó 550 mil créditos entre sus usuarios, coincidió: "A través de la tecnología y del tipo de información alternativa con la que contamos, las empresas Fintech no sólo incorporamos al sistema a personas que antes estaban excluidas, sino que además les permitimos crear un historial crediticio que hace que luego puedan ser evaluadas de una forma más integral por el sistema tradicional".

Uno de los hitos que el sector marca como puntapié para el enorme crecimiento que el sistema fintech tuvo en los últimos tres años fue la creación de la Mesa de Innovación del BCRA. El ex vicepresidente de la entidad, Lucas Llach, presente en el evento en el que participaron más de 600 personas, afirmó: "Durante mi gestión, nuestro trabajo fue, por un lado, remover obstáculos para la expansión del sector y, por otro, generar interconexiones en la red para que crezca y se consolide".

Llach analizó los principales desafíos actuales, entre los que identificó: mejorar la infraestructura de pagos, superar la sub-bancarización actual, lograr la colaboración de bancos y Fintech y conectar el ecosistema local con el internacional. "Argentina tiene todas las condiciones para ser líder Fintech en la región y en el mundo", concluyó.

Alejo Macaya, gerente de regulación financiera del BCRA, puntualizó que si bien los bancos tradicionales han avanzado en la digitalización de sus productos y servicios, aún no lograron tanta penetración como algunos jugadores de compañías fintech. Puso como ejemplo a las billeteras digitales, que a diferencias de las no bancarias, todavía tienen poco usen el país. "El Central hace tarea de clientes de incógnito y lo que vemos que los bancos no lo ofrecen. No es un producto que esté ofrecido. Creo que se están perdiendo ahí un mercado potencial muy importante", dijo.

Respecto a la tensa relación entre colaboración y competencia que se da entre bancos tradicionales y fintech, Alejandro Cosetino, CEO de Afluenta,. marcó: "Cuando uno se enfoca en el cliente y tiene en cuenta todos los aspectos del negocio, hay lugar para competir y colaborar, porque en definitiva, el objetivo es satisfacer esa demanda y hacer que el mercado crezca".

También estuvo presente Tarjeta Naranja, que tiene planes de ir por su banco digital en 2019. "Una de cada tres tarjetas se venden por el canal digital y ya superamos la barrera del millón de usuarios digitales", dijo Miguel Peña, su vicepresidente.