Fintech dan préstamos online de $ 6000 a tasa cero para captar clientes

Préstamos por $ 6000 a tasa cero, sin letra chica. Eso es lo que ofrecen las fintech, como se denominan las financieras tecnológicas que irrumpieron en el mercado con tanta fuerza que ya forman parte ya tienen una mesa dentro de la Asociación de Banca Especializada (están Moni, Vivus y Walap, el banco digital de Eurnekián), donde se sientan con el Central para discutir los temas de innovación que lidera Lucas Llach y coordina Tiziano Di Biase, donde se centran en tres pilares: inclusión financiera, medios de pago y tecnología.

Por otra parte, para impulsar el sector se está formando la Cámara Fintech de la Argentina, donde estarán desde Afluenta hasta Mercadolibre a través de Mercadopago.

¿Por qué ofrecen préstamos a 30 días a tasa cero? "El objetivo es romper la barrera de entrada al mercado fintech argentino, que aún se encuentra en desarrollo y que está adaptándose a estos nuevos servicios financieros. Es parte de la estrategia comercial que adoptamos, sabiendo que el mercado de los microcréditos tiene mucho potencial, pero que todavía hay que evangelizar. La idea es ganar al cliente, impulsar la adopción, que tenga una buena experiencia y que vuelva", explica Salvador Calogero, country manager de 4Finance.

Desde que empezaron a operar en 2015, ya tienen más de 100.000 clientes. Durante 2016 dieron 50.000 préstamos por $ 100 millones, mientras que en 2017 esperan prestar $ 340 millones. El 80% de los créditos se realiza a través del teléfono celular y entre los tomadores existe un predominio de mujeres de entre 25 y 34 años. Es un segmento que tiene sus necesidades de financiación no respondida por sus bancos tradicionales, o no califica para que le presten, o la financiación que les dan no les alcanza para cubrir sus emergencias económicas. Toman el préstamo para gastos inesperados (se rompió el lavarropas, la computadora, el coche), algún gasto médico u odontológico para gente que no tiene cobertura y para algún gasto puntual.

Pero como la tasa de morosidad es del 20%, la tasa de interés puede llegar hasta el 1% diario, dependiendo del riesgo crediticio del solicitante. Ante este escenario, lo que suelen hacer varias fintech es poner la fecha de cobro a principios de mes, que es cuando la gente cobra el sueldo. O sea, aunque lo saque el día 20, la primer cuota no será el 20, sino que será debitada a principios de mes, porque saben que si fuese el 20, habría más chances de no poder cobrarles.

Por otra parte, cuentan con lo que en la jerga se conoce como tecnología bots: es un robot que atiende las consultas de los clientes de manera automática, de acuerdo a determinadas palabras claves que están programadas.

Presto Hoy, por su parte, ofrece préstamos de $ 3.500 a $ 150.000 y hasta en 48 cuotas, según el análisis crediticio que la empresa realiza basado en el historial de crédito y comportamiento de pago, además de la cantidad de préstamos que haya obtenido con la empresa. Moni, en tanto, permite pagar cualquier factura online, y pedir préstamos hasta $ 8000. Afluenta subasta en su plataforma las solicitudes de crédito.