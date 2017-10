Finanzas adjudicó Letes por u$s 800 millones

Ayer, el Ministerio de Finanzas logró refinanciar la totalidad de los vencimientos de Letras del Tesoro (Letes) en dólares. Se adjudicaron por licitación u$s 400 millones en la reapertura de los instrumentos a 209 días (con vencimiento el 24 de mayo de 2018) y u$s 400 millones para las Letes a 364 días (que expiran el 26 de octubre del año que viene).

La cartera de Luis Caputo recibió 4071 órdenes de compra por u$s 3357 millones. De ese total, u$s 2074 millones fueron para la Letra a 209 días y u$s 1283 millones para la Letra a 364 días. Los suscriptores de Letes lograron hacerse de dólares al tipo de cambio mayorista de $ 17,4950 correspondiente al martes 24 de octubre, establecido en la comunicación "A 3500" del Banco Central.

De acuerdo al procedimiento vigente, se adjudicó el total de las órdenes recibidas en el Tramo Minorista (hasta u$s 50.000, inclusive) mientras que se aplicaron factores de prorrateo de 17,74% y 30,31% a las ofertas del Tramo General para las Letes a 209 y 364 días, respectivamente.