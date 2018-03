Fin del misterio: la SEC rechazó que los bitcoin coticen en Wall Street

Después de días de especulación sobre un supuesto aval de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) al ingreso de las bitcoin a Wall Street, este viernes se develó el misterio: el organismo regulador de la plaza neoyorquina rechazó el pedido formulado por los hermanos Tyler y Cameron Winklevoss para conformar un Fondo de Inversión Cotizado (ETF) de la criptomoneda.

Los ETF (Exchange-Traded Funds) son fondos de inversión negociados en mercados secundarios de valores. Los hermanos Winklevoss, conocidos por haber sido socios de Mark Zuckerberg en los inicios de Facebook, habían hecho la presentación en 2013 a través de Bats BZX Exchange, y solicitaban crear el Winklevoss Bitcoin Trust, un fondo de inversión de u$s 20 millones.

Los argumentos enumerados por la SEC, que publicó el rechazo en su página web, fueron dos: no hay suficientes garatías anti-fraude para los inversores y tampoco existen regulaciones de este tipo de mercados.

"La SEC dijo que el activo no está operando en ningún mercado regulado en Estados Unidos, pero en el mundo sí existen mercados regulados, como por ejemplo en Luxemburgo", contó a este medio Francisco Buero, jefe de Operaciones de Bitex.la.

Los rumores que habían instalado algunos operadores del mercado de la aprobación de la SEC llevaron a la criptomoneda a cotizar en sus máximos históricos hoy, que llegó a tocar un valor de u$s 1292,95 por cada criptomoneda. Quince minutos después, el valor comenzó a desplomarse hasta tocar un piso de u$s 978,75 a las 18:09, para luego volver a recuperarse en torno de los u$s 1100.

Si los gemelos Winkelvoss conseguian el ETF, $COIN (el nombre propuesto) hubiese cotizado en todos los mercados que quisieran aceptarlo, empezando por Wall Street.

"La suba en la cotización se explica por las expectativas, pero no es grave la negativa de la SEC. Esta es una inversión a largo plazo", analizó Buero.