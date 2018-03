Fin de una era: Brito pidió licencia en Adeba y lo reemplazará Llambías

Luego de 13 años como presidente de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba), Jorge Brito pidió licencia y en la próxima asamblea se elegirá como sucesor a Daniel Llambías. El histórico gerente general del Galicia dejará el banco el 30 de abril, pero pasará a ser director del Grupo Financiero Galicia, el holding que tiene el 100% del banco, una administradora de fondos y el 87,5% de las compañías de seguros del grupo. En Adeba van a modificar el estatuto para permitir que sea presidente sin ser presidente de un banco. Como director ejecutivo continuará Norberto Peruzzotti.

"Brito se quería ir hace rato y no lo dejaban: terminó un ciclo en el país y ahora no había por qué negarle que se vaya. Justo Llambías deja de ser CEO del Galicia y le ofrecieron agarrar Adeba. Era el candidato justo para no poner al presidente de un banco a la cabeza de Adeba y que sufra el desgaste de la gestión", revela el directivo de una de las entidades que forman parte de la comisión directiva.

"Brito tuvo mucho desgaste y trabajó muy duro estos años del kirchnerismo defendiendo los intereses de Adeba, por eso todos le agradecieron su gestión, que fue muy importante. De todos modos, Brito apoyará a Llambías en ciertas reuniones estratégicas, sobre todo en los temas políticos", completa la fuente, en off the record.

Llambías, con 68 años recién cumplidos, sigue siendo director de las compañías de tarjetas regionales del Galicia, "así que tengo para entretenerme", confiesa.

"Tiene mucho conocimiento del sistema financiero: es un valor para no perder", se jactan puertas adentro del banco.

En el ambiente financiero se sabía que Brito se quería ir de Adeba en 2014 pero no lo dejaron: "Ayudó mucho a resistir al kirchnerismo, porque los conocía muy bien, sabía mucho de sus movimientos financieros. Espero que su sucesor defienda los intereses de los bancos tan bien como lo hizo Brito, porque los intereses de los bancos es el de los depositantes. Brito resistió las embestidas para subir impuestos o crear nuevos a depositantes, y eso mucho no se menciona. Un plazofijero le debe mucho a Brito", reconocen en la City.

Llambías, por su parte, es un contador de la UBA que inició sus 48 años de actividad en el departamento Exterior del Galicia. Luego pasó al área de Crédito de Grandes Empresas y fue ascendido a gerente de Productos, gerente del Área Comercial y Director Ejecutivo de Negocios Mayoristas, estando a cargo de la Gerencia de Área de Negocios Minoristas.

Se desempeñó como director titular del banco desde 2001 hasta 2009, fecha en la que fue designado gerente general.

Nuevo CEO del Galicia

En cuanto al reemplazo de Llambías en el Galicia, a partir del 1 de mayo, el nuevo gerente general del banco será Fabián Kon, que venía de ser gerente general y presidente de Galicia Seguros y gerente del área de Banca Minorista del banco.Quienes han trabajado con él, valoran su orientación al cliente, su visión estratégica y su liderazgo de equipo, que demostró en Ernst & Young, Arthur Andersen, Accenture, Grupo Román y Exolgan. Contador de la UBA, graduado en Escuela de Negocios, CEOs Program, en Kellogg School of Business de España y Líderes Sociales en la Universidad Torcuato Di Tella, tiene 54 años.En la estructura actual de Adeba, en tanto, actualmente el vicepresidente primero es Sergio Grinenco, del Galicia; el vicepresidente segundo es Enrique Eskenazi, del Banco de San Juan; el vicepresidente tercero es Eduardo Elsztain, del Banco Hipotecario; el vicepresidente cuarto João de Nobrega Pecego, del Banco Patagonia; y el vicepresidente quinto es Patricio Supervielle, del banco que lleva su apellido. El secretario es Guillermo Cerviño, del Banco Comafi; el prosecretario es Javier Ortiz Batalla, el nuevo número uno del Banco Ciudad; y el tesorero José Luis Pardo, del Banco Mariva. Como directores titulares figuran Andrés Meta, del Banco Industrial; Juan José Piano, del banco que lleva su apellido; y José Benegas Lynch, del Banco CMF.A fin de año, la cúpula de Adeba se reunió en el Banco Central con su presidente, Federico Sturzenegger. Allí, repasaron algunas regulaciones que, a criterio de las entidades, hacen menos ágil el funcionamiento del sistema financiero, y en definitiva, de la calidad de servicio prestado a los clientes. Sturzenegger tomó nota y se comprometió a considerarlos.