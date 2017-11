Fiebre inversora: el bitcoin terminó cerca de nuevo récord de u$s 10.000

Una verdadera fiebre del oro en el siglo XXI. Ayer, el bitcoin quedó muy cerca del récord de los u$s 10.000 dólares por criptomoneda, un 18% más que en el cierre de la semana pasada. Frente al escepticismo del mercado, el avance de la divisa digital no se detiene e incluso algunos analistas dicen que todavía tiene recorrido hasta los u$s 15.000 por unidad.

Al cierre de esta edición en algunos sitios de Corea del Sur la criptomoneda llegó a cotizar por encima de los u$s 10.000.

Si bien varias noticias de las últimas semanas sirvieron para aumentar el interés de los inversores en la moneda de la red, pareciera que el principal driver en los últimos días fue la propia suba. Los inversores padecen un mal de este tiempo: FOMA (fear of missing out) o en criollo "miedo de quedarse afuera": aún sin conocer muy bien cómo funciona el negocio de las criptomoneda, su precio va en ascenso, y mientras más sube la cotización del bitcoin, más interés despierta.

En lo que va de año, el bitcoin se ha revalorizado más de un 1000% y está cerca de superar por primera vez en la historia la barrera de los u$s 10.000.

Entre los que ven que todavía hay más recorrido alcista para el bitcoin está Swissquote, una de las empresas líderes de comercio de divisas online. Yann Quelenn, una de sus estrategas de mercados, explicó que "la estructura técnica de la criptodivisa muestra un positivo momentum en el corto plazo", dijo y añadió: "hay posibilidad de que no sólo alcance los u$s 10.000, sino que podría llegar a los u$s 15.000".

En tanto, el banco de inversión danés Saxo Bank dijo ayer que en 10 años la divisa podría tocar los u$s 100.000. Toda una proyección optimista.

Desde el punto de vista local, Manuel Beaudroit, cofundador de Bitex, señaló que pese al boom que se vió en las últimas semanas "no se trata de una burbuja. Más que una burbuja, diría que es una manía, tiene que ver con un comportamiento del mercado: cuánto más sube más gente quiere entrar", señaló.

Beaudroit explicó que en los últimos once meses se dieron "subidas de volumen sostenidas en el tiempo. Esto es lo que más cambió este año y que hizo que a su vez, las subidas sostenidas en el tiempo se mantenga por más tiempo".

A principios de 2016, la criptomoneda contaba con 10 millones de usuarios y cada mes de este año se sumó un millón más. La demanda es alta, pero la cantidad disponible es acotada: se fijó un tope de generación de 21 millones bitcoins para el año 2030.

El analista afirmó: "Este año fue una bisagra. Nosotros venimos apostando por bitcoin desde 2014 y los primeros dos años fueron como el valle de la muerte. Desde el año pasado vemos que se empezó a mover y este año ya son varios los bancos (grandes, medianos y chicos) y las sociedades de bolsa que se están empezó en el tema".

Por su parte, Diego Gutiérrez Zaldívar, CEO de RSK Labs afirmó que todavía hay recorrido alcista: si el 5% del oro atesorado se vuelca al bitcoin, costaría u$s 20 mil; sí el 10% del e-commerce y las remesas internacionales pasara por bitcoin el mismo valdría unos u$s 17 mil más; y finalmente si el 10% de la economía informal no violenta pasara por bitcoin costaría unos u$s 5 mil más".