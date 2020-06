Fermo: "Nadie quiere comprar bonos, por eso el mundo está yendo hacia las acciones"

El mercado americano no para de subir desde finales de marzo. El S&P500 sube más de 40% y el Nasdaq se ubica en máximos históricos. Gracias a la Fed y al programa de compra de bonos, las tasas de interés colapsaron y la renta fija global se recuperó. Este proceso es favorable para Argentina en medio de la negociacion de la deuda. El Cronista conversó con German Fermo, doctor en economía, consultor económico y director de la Maestría en Finanzas de UdeSa, quien considera que se le abre una ventana de tiempo al Gobierno muy buena para avanzar en relación a la deuda gracias al rally de Wall Street.

¿Como se explica este rally del mercado y qué te recuerda todo este escenario de la crisis del 2008?

Me recuerda varias cosas. Por un lado hubo reflación entendida como la inflación de los activos financieros. Es decir, toda la emisión monetaria de la Reserva Federal terminó yendo a los activos financieros. Hay una diferencia enorme y que es que toda la expansión del balance de la Fed entre 2008 y 2014 fue de u$s 3.5 trillones. Le llevó cinco años. En esta oportunidad, en tres meses se expandió u$s 3 trillones. Estamos viendo una relfación muy alta. Por eso se vio una baja importante del mercado, haciendo mínimos el 23 de marzo y desde allí un rally que esta totalmente divorciada de fundamentos. Todo el mundo quiere apostar en contra del dólar para evitar la devaluación del dólar contra activos reales. Es un paralelo con la crisis anterior pero a otra velocidad.

Hay una grieta entre Wall Street y la economía real…

Creo que Wall Street es una máquina de inventar historias. La génesis de este problema es el tema sanitario, el cual pareciera que está siendo conteniendo en los países más importantes del mundo (G10). De a poco se está volviendo a la normalidad en sus respectivas vidas y eso tiene un impacto enorme. Lo que queda es la segunda parte. Es decir, ahora que viene la reapertura económica y social, habrá que ver si el mismo genera otro descontrol santiatrio, cosa que no creo que ocurra. A partir de allí deberemos analizar que tan rota quedó la economía después de esto. Wall Street está muy optimista y los datos económicos recientes no están saliendo tan mal, están sorprendiendo positivamente.

La Fed apoya al mercado con la emisión monetaria

Vuelve el put gratis de la Fed, es decir, que la Reserva Federal evitará que se caigan los mercados. Por lo que dijo Powell, el poder de compra de la Fed parecería ser infinito. Pero no solo es la Fed sino que además hay que agregarle los programas de expansión monetaria de Japón, Australia, Nueva Zelanda, Europa. La emisión monetaria es espantosa y apostarle a la baja a este mercado se hace muy difícil. Se necesita una tragedia para que el mercado caiga, mientras tanto, el mercado no para de subir.

Esta recuperación no fue equitativa. Hay sectores mas avanzados y otros más retrasados

El sector tecnológico está muy por encima, quebrando máximos. Luego hay sectores que quedaron en el medio y finalmente hay sectores que están rotos. Esos son las aerolíneas, ocio y hoteles que están 28% en lo que va del año. Hay casos de bancos que están entre 35% y 40% en negativo en lo que va del año. Las aerolíneas están 40% en rojo. Si se apuesta a que el mundo no va a desaparecer y que, de alguna forma este contexto se va a recuperar, entonces hay valor en las cosas que están rotas. Habrá volatilidad pero hay oportunidades. Aunque creo que hay mucha ruptura para lo que creo que para el G10 puede ser un problema aunque no trágico

¿Como ves emergentes?

Creo que esta subiendo por derrame aunque no me gusta mercados emergentes. En estos mercados queda en duda sobre como va a controlar la crisis sanitaria hasta que exista una vacuna. Queda claro que emergentes no tiene la potencialidad fiscal que tiene EE.UU., Japón o Europa. No pueden hacer política monetaria sin costos. En Estados Unidos se emite sin inflación mientras que ello no ocurre en emergentes y no lo puede hacer. Va a tener al final una gran ventaja que va a ser la reflacion en materias primas. En este contexto creo que hay más valor en Estados Unidos ya que hay cosas muy rotas ahí, es decir, si hay cosas rotas en Norteamérica o algo roto en emergentes, voy lo primero ya que me parece un riesgo más transparente.

Los bonos globales subieron y las tasas apuntaron a la baja fuertemente

Cuesta encontrar rendimiento y va a costar. Por ello es que el mercado está apostando a acciones. Si se quiere comprar bonos, no hay un solo bono que rinda 3% en el mundo. Ni hablar si tiene poco riesgo que rinde menos de 2%. No solo rinde poco sino que hay un riesgo de que si la economía comienza a recuperar en V, va a haber una recuperación de tasas por lo que los bonos pueden legar a caer. Por ello es que nadie quiere comprar bonos y se está yendo a acciones, lo que explica el rally del mercado actualmente. La distorsión que hay a nivel de comportamiento inversor es importante. El mundo sabe que hay “put gratis” por todos lados ya que los bancos centrales de EE.UU., China, Japón, etc, están apoyando a los mercados. La emisión monetaria es espantosa y hay un rally nominal totalmente distanciada de fundamentos.

Hay que empezar a ver si no hay un rebrote…

Es es el driver. Lo primero es ver si hay una aceleración descontrolada de las curvas sanitarias en el G10 como consecuencia de la reapertura. Si no ocurre, hay una fuente de incertidumbre menos y desde allí deberemos analizar el principal dirver que es que tan rápido se recupera todo esto y que tan rota esta la economía mundial. Lo vamos a ver en la segunda parte del año…

Las tasas cayeron. ¿Eso beneficia a Argentina?

Cuando la Fed comenzó a comprar deuda de alto rendimiento americano comenzó a cambiar todo. Se recuperaron los bonos y se contagiaron los mercados emergentes, los spread comenzaron a bajar. Hoy por hoy Argentina tiene una situación única para cerrar la deuda . Hay una sensación de optimismo que permite que hoy, esta oferta tenga una valoración que no se sentía hace tres meses atrás. El rally de los bonos fue impresionante. este mercado te llevó a que la deuda argentina valga u$s 24 y desde el 23 de marzo el S&P 500 se recuperó y eso ayudó a los bonos. Creo que Argentina tiene una ventana única para cerrar el tema de la deuda, no creo que vaya a tener otra ventana. Tiene esa chance y por el bien de todos ojalá que ocurra.

¿Como ves a Argentina a nivel económico?

La incertidumbre es muy fuerte en Argentina. El 2020 va a ser durísimo y el 2021 va a depender de que tan rápido las materias primeras peguen la vuelta. Creo que va a ocurrir que las materias empiecen a subir como ocurrió en 2009-2010. Creo que el mundo va a empezar a crecer y ahí es cuando las materias primas van a empezar a subir.

¿Estas analizando acciones argentinas también?

Vi tan roto todo el mundo que preferí analizar y operar acciones de Europa y EE.UU. Jugar riesgo europeo y norteamericano es un riesgo más claro. Están tan rotos los papeles norteamericanos que prefiero jugar ese riesgo

¿Tu escenario base es un arreglo con la deuda argentina?

Lo bueno del default es que no genero aceleración ni cross default. Esto se dio ya que los acreedores están esperando que haya un acuerdo con los acreedores. La fluctuación de la tasa de interés de los nuevos bonos argentinos va a depender del valor de la soja. Habrá que cruzar los dedos para que la soja suba y reflacione a la velocidad de la Reserva Federal. Si la soja no sube, vamos a tener serios problemas.