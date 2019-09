Federico Furiase: "El problema está concentrado en las letras de corto plazo"

Volatilidad del dólar. Suba del riesgo país. Reperfilamiento. Controles cambiarios. Relajamiento de la política monetaria. Baja demanda para rollovers de deuda. Posible reestructuración. Desde hace semanas –más precisamente desde los resultados de las PASO– que los mercados vienen lidiando con diversos frentes de incertidumbre. Y ante ese escenario es que cobra especial relevancia cada señal, cada definición que pueda clarificar cómo será el programa financiero para el corto y mediano plazo.

A estos y otros temas se refirió Federico Furiase, director de la consultora EcoGo y profesor de la maestría en Finanzas de la Universidad Di Tella. En una nueva edición de Mercados a Fondo, el ciclo de El Cronista dedicado a la actualidad financiera, el economista analizó las últimas medidas tomadas por el Banco Central y explicó por qué cree que “será clave” una reestructuración amigable con el mercado. Además, subrayó por qué preocupan más los vencimientos de corto plazo que las obligaciones financieras a partir de 2021.

LA SEGUNDA PARTE DE LA ENTREVISTA:

“Será clave una reestructuración amigable con el mercado, que no haya una quita nominal fuerte ni en cupones ni en capital. Y que venga acompañado con un programa consistente en lo fiscal, en lo monetario y en el programa financiero”, señaló Furiase. Y, en ese sentido, subrayó que será igualmente importante el programa económico con el que se hará dicha reestructuración. “Los fundamentos con los que llega la economía a 2020 no dan margen para financiar populismo y salir ilesos”, dijo.

Respecto a la reciente flexibilización de la política monetaria anunciada por el BCRA, el director de EcoGo opinó que “lo que hizo el Banco Central fue blanquear algo que se veía venir, porque con la aceleración de la inflación, el crecimiento de base monetaria cero hubiera generado un ajuste monetario fuerte”.

Durante la entrevista, Furiase se encargó también de marcar las diferencias que observa entre la situación económico-financiera actual y aquellas que se dieron en 1989 y 2001.

“La diferencia con 2001 es que el sistema financiero de dólares está líquido”, dijo. Y respecto a 1989 subrayó “que el BCRA tiene reservas”. “En 1989 el BCRA se quedó prácticamente sin reservas líquidas. Hoy tiene casi u$s 14.000 millones de reservas líquidas, a las que se suman los casi u$S 7000 millones del primer desembolso del FMI, allá por junio de 2018, que fue para fortalecer reservas”, recordó.

Y remarcó, además: “Por ahora no se prendió la maquinita de la emisión monetaria para financiar déficit fiscal. Con lo cual, para alejar el riesgo de la hiperinflación y no ir a una espirilización de la inflación es clave que se estabilicen las reservas del BCRA y que no se genere una tendencia a aumentar gasto público financiado con emisión monetaria”.

Furiase analizó, además, dos de las medidas más discutidas que tomó el BCRA post PASO: el reperfilamiento de deuda y el control de capitales. Al respecto, expresó: “Después de las PASO el BCRA tenía tres drenajes de reservas: caían reservas porque no podías financiar la deuda, ni en pesos ni en dólares; bajaban las reservas porque el BCRA tenía que vender porque los agentes se dolarizaban; y se iban reservas porque retiraban depósitos en dólares. El reperfilamiento fue tratar de patear para adelante vencimientos para frenar ese drenaje de reservas. Y el control de capitales fue para moderar la venta de reservas del BCRA”.

Por último, el economista hizo énfasis en la importancia de las obligaciones financieras para el corto plazo. “Cuando uno mira el programa financiero 2020, hay vencimientos por unos u$s 30.000 millones y el grueso es ley local, de unos u$s 25.000 millones. Ahí tenés el problema de las letras en pesos, Letes en dólares, bonos en pesos, y vencimientos de bonos en dólares ley local, como el AO20 o el AY24 (cada uno por unos u$S 6000 millones). Ahora, cuando uno mira el programa financiero hacia adelante, 2021, 2022 y 2023, con el mercado de bonos, ahí tenés necesidades por u$s 12.000 millones, y el grueso está en dólares y en Ley internacional. Eso implica que el problema está concentrado en las letras de corto plazo, ley local, para el año que viene. No así hacia adelante, donde se descomprime bastante”, dijo.