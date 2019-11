Falta de definiciones sobre equipo económico y reestructuración de deuda preocupan al mercado

Pasado el resultado electoral y sabiendo que el presidente electo es Alberto Fernández, los inversores esperaban ansiosos que se tomen decisiones inmediatas en cuanto al tratamiento de la deuda y definiciones económicas. La demora en definiciones sobre el tema pone nervioso a operadores de la city porteña y resaltan que las cuestiones regionales están desviando la atención de los temas urgentes que se deben resolver en Argentina antes de que termine el primer trimestre del 2020.

El mercado está cada vez más ansioso en conocer definiciones concretas sobre quienes integrarán el equipo económico de la nueva gestión, quien liderará las negociaciones con el FMI, cuáles serán los planes de acción sobre el tratamiento de la deuda y como será el plan de reestructuración de la misma.

Además, busca saber cuáles serán las medidas que piensa el próximo presidente en materia económica y financiera. Operadores quieren conocer al programa económico y financiero que tiene en mente el presidente electo y el cual deberá sacar al país de la importante recesión que viene atravesando la economía argentina. Más concretamente, que piensa el nuevo presidente (y su equipo económico) sobre la emisión monetaria, que medidas anti-inflacionarias se llevarán a cabo, cómo se buscará reactivar la economía, cuáles son las estrategias para corregir el déficit fiscal y cómo seguirá el cepo cambiario y la dinámica del tipo de cambio .

Lo cierto es que, desde que Alberto Fernández ganó las elecciones, poco se supo sobre estos temas y el nerviosismo va en ascenso.

“El mercado evalúa al presidente desde el momento cero y hasta ahora no se dieron señales concretas sobre quien será el próximo ministro de economía y cual será el equipo económico. Tampoco se dieron novedades sobre cuales son los planes sobre la mesa respecto de la reestructuración de la deuda y como se piensa encarar las negociaciones con el FMI. La indefinición sobre estos temas no contribuye para que el mercado genere expectativas positivas”, asintió el head portfolio manager de un fondo de inversión local.

Otros operadores señalaron que el tiempo no es un recurso que le sobre al nuevo presidente, sobre todo en materia de deuda y, al no dar definiciones ni avanzar en ninguno de los temas urgentes hace que las expectativas no logren revertirse en el corto plazo.

“Alberto Fernández debe saber que no hay tiempo que perder, fundamentalmente con respecto a la deuda. Los temas urgentes que espera el mercado es ver qué va a hacer con la reestructuración de la deuda y cúal será el equipo económico. Mientras no se den tales definiciones podemos decir que Fernández arranca con el pie izquierdo. Se lo nota más concentrado en otros temas que no forman parte de las urgencias de Argentina”, se quejaba un director de mesa de operaciones de un broker en la city porteña.

La crisis institucional en Bolivia, las tensiones sociales en Chile y la liberación de Lula Da Silvia fueron las novedades centrales en materia internacional en las ultimas dos semanas. Estas cuestiones fueron atendidas por el presidente electo, con definiciones concretas, fundamentalmente en establecer su posición sobre la existencia de un golpe de Estado en Bolivia y en su postura a favor sobre la liberación de Lula. Todas estas cuestiones son temas de relaciones internacionales y si bien las mismas son temas que un primer mandatario debe atender, lo cierto es que no son los temas que el mercado evalúa como urgente.

El mercado está preocupado

“Alberto Fernández estuvo más concentrado en cuestiones internacionales. Allí sí se vieron definiciones más concretas, algo que en materia economía todavía no se vio. Fernández está recibiendo una economía con enormes urgencias. No va a haber luna de miel y si bien su mandato arranca el 10 de diciembre, las negociaciones con el FMI y acreedores deben arrancar antes. Si no se toman decisiones o no se dan definiciones, el mercado comenzará a tener una percepción de un presidente pasivo en un momento que se necesitan medidas inmediatas”, resaltó el head de research de una importante Alyc porteña.

Las cuestiones de la deuda es una preocupación que forma parte del común denominador de todos los participantes del mercado. Los números hablan por si solos: desde hoy hasta diciembre del año que viene, el Tesoro Nacional tiene que afrontar vencimientos por u$s 19.800 millones asumiendo renovaciones de entidades públicas y de organismos internacionales, excepto el FMI.

Los compromisos con acreedores privados superan los u$s 16.000 millones considerando capital e intereses de bonos Ley NY y Ley Argentina y los pagos de Letes reperfiladas. Al Club de París, el Gobierno debe pagarle u$s 2.100 millones y al FMI, intereses por u$s 1.600 millones. El grueso de los vencimientos es antes de junio (hasta mayo, son el 65% del total). El 65% de los u$s 19.800 millones de deuda hasta diciembre de 2020, vencen dentro de los próximos 6 meses y suman u$s 12.927.