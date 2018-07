Falcone: "Los activos fueron sobrecastigados, es un buen punto de entrada"

Tras semanas de elevada volatilidad cambiaria y de caída de los activos locales, tanto en renta fija como en acciones, el mercado parecería haber encontrado cierta calma, al menos de corto plazo. Para debatir sobre la actualidad financiera y cómo invertir, El Cronista entrevistó a Diego Falcone, Head Portfolio Manager de Fondos Cohen, y quien se muestra optimista con los activos locales a la vez que resalta que por ahora no identifica riesgo de crédito en el mercado local.

¿Qué activo de cobertura identificás hoy en día en el mercado local para transitar la volatilidad, aceptando una baja exposición al riesgo?

Obviamente que ese activo va a estar denominado en dólares. Desde el 25 de abril que tenemos libre flotación, en especial cuando el BCRA levanta la oferta de 5.000 millones de dólares en 25 pesos. Y a partir de ese momento, el dólar hoy es tu única cobertura, más allá de los recortes de corto plazo. En esa gama, hay que buscar activos en la parte más corta hasta el Bonar 24. Si hoy hay que armar un portafolio blindado, el mismo probablemente tenga Letes combinado con el Global 19. Con esa cartera serías lo suficientemente defensivo para tomar exposición de acá a marzo. En marzo se van a dar varios eventos para rearmar la cartera.

¿Qué ves en marzo?

Por un lado, vamos a ver cómo viene la cosecha y que se estima que tengamos entre 6000 y 8000 millones de dólares extra respecto de este año. Además se espera que la producción de gas en Vaca Muerta permita al país importar aproximadamente 3000 millones de dólares menos. En ese punto ya pasamos el umbral de los 10.000 millones de dólares extras para el 2019 y por último tendremos el saldo de la balanza de turismo luego de las vacaciones y que se espera que sea significativamente mejor que la del actual año producto de la suba del dólar, generando que menos argentinos veraneen en el exterior y por ende, que demanden menos dólares de turismo. Ese paquete serian de 12000 a 15000 millones de dólares menos y con ese saldo, a la Argentina le irá bien. Es decir, de acá a marzo, para un portfolio blindado, lo haría con la parte corta y de ahí recalcularía la cartera.

¿Qué opinas del riesgo Lete?

Por ahora es un stock manejable para el gobierno. Creo que está bien y valoro más desarmar el tema Lebac que te obliga a altas tasas de interés y con mucha inestabilidad de tipo de cambio (ya que en cualquier momento vendés Lebac y te vas a dólar) que si se pasa a Lete. El sistema financiero ha dado prueba de que está en condiciones de enfrentar un escenario crítico y no es el 2001. El tema Lete no es una bola inmanejable y el Gobierno puede absorber bastante de ese stock de Lebac. No armaría un portafolio 100% en Lete ya que la posibilidad de salida se dificulta por el poco volumen del instrumento. Por eso lo confinaría con el Global 19.

No ves entonces un riesgo de crédito en Argentina...

No, por ahora no. Lo pricearía en una cartera del orden del 20%.

¿Cuáles son los argumentos para ser optimista para el mercado local?

Ser optimista implica un 60% de la cartera que está expuesta al riesgo y un 40% que no lo está. Creo que los activos financieros ajustaron de precio de una manera tan fuerte que los ha colocado en un nivel atractivo para la entrada. Además veo que el país tiene un gobierno enfocado a bajar el gasto y reducir la bola de nieve de Lebac. Por eso es que asumiría la exposición de mi cartera hasta el 60% del total del portafolio. El otro 40% lo colocaría en activos de cobertura y diversificación internacional.

¿Cómo diversificás riesgo internacional?

Buscando activos relacionados de otros mercados. Desde Fondos Cohen ofrecemos la alternativa de suscribir el fondo Cohen Renta Fija Dólares que tiene un 43,7% de activos corporativos argentinos de buen riesgo crediticio, un 15,8% de bonos del Tesoro americano y un 40% de bonos corporativos chilenos investment grade. Por lo menos el 40% de la cartera del fondo es investment grade (con un tope de 65%) y el resto es de high yield (alto rendimiento)

¿Cómo ves las inversiones en pesos?

Si no tuviera riesgo de liquidez me llevaría el PBA25. Hoy opera en Badlar más 17,5% y el sentido es que no tiene liquidez. Todos lo queremos pero nadie lo compra. Por la posición de la curva debería dar baldar más 10% pero da 17,5%. Me gustan los activos que ajustan por CER. El pico de CER va a ser en agosto. Históricamente el traspaso a precios va a ser menor y Cambiemos demostró tener un menor traspaso a precios que al de CFK. Este ciclo de devaluación, a diferencia del diciembre de 2015 y mayo de 2017, es un ciclo en el que no tenemos emisión monetaria y un apretón fiscal más importante que el anterior y a una velocidad superior que las del 2017 y 2016. Por eso hay motivos para pensar que no va a haber mucho traspaso

¿Y en lo que respecta a las Lebac?

Rollear la parte corta de la curva de Lebac es lo que sigue siendo más conveniente. Haciendo una comparación con los últimos meses, vemos que antes teníamos un equilibrio inestable de 25 pesos el tipo de cambio y una tasa de 40% y pasamos a uno de 28 pesos por dólar y 60% de tasa. Parece que se estaría acomodando a un equilibrio del orden de 45% de tasa y 27 de dólar.