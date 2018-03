Facebook rompe sus propias marcas y anuncia ganancias por u$s 3690 millones en 2015

Con un último trimestre de año inmejorable, en el que ganó por primera vez en su historia más de 1000 millones de dólares en tres meses, la red social Facebook anunció beneficios por u$s 3690 millones en 2015, con un incremento de 25,5%.



Los fuertes ingresos publicitarios lograron impulsar la cuenta de resultados de Facebook y permitieron a la compañía asimilar los gastos derivados de la contratación de miles de empleados, así como las inversiones en proyectos de realidad virtual e inteligencia artificial.



Los ingresos de la compañía sumaron u$s 17.930 millones en 2015, lo que refleja un incremento de 44% frente al año anterior. En el cuarto trimestre del año, los ingresos alcanzaron los u$s 5840 millones, frente a los u$s 3850 millones del mismo periodo en 2014.



Los beneficios en el cuarto trimestre fueron de u$s 1560 millones y más que se duplicaron frente a los u$s 701 millones del mismo periodo del año anterior. Las cifras del último trimestre de 2015 superaron las expectativas de Wall Street, que esperaba beneficios de u$s 1200 millones e ingresos por u$s 5370 millones.



La red social tuvo una media de 1040 millones de usuarios activos diarios durante diciembre de 2015, lo que representa un incremento interanual del 17%. El número de usuarios activos mensuales fue de 1590 millones en ese mes, un alza del 14% frente al mismo mes del año anterior. De ese total de usuarios, unos 1440 millones visitan el sitio desde un dispositivo móvil.



Entre los otros productos de Facebook que superan los 1000 millones de usuarios está la aplicación de mensajería WhatsApp, mientras que Instagram ya tiene más de 400 millones de usuarios. De hecho, la empresa indicó que los ingresos publicitarios en dispositivos móviles representaron el 80% del total de sus ingresos.



Las acciones de la compañía reaccionaron al alza en las horas de negociación electrónica posteriores al cierre de Wall Street, con una suba de más de 6%. Los títulos de la red social se apreciaron un 34% el año pasado, aunque se vieron arrastrados a la baja durante la reciente venta masiva de renta variable a nivel global y pierden un 9,7% en lo que va del año.