FT advierte que el mercado de cobertura de pesos argentino está "aplastado"

El mercado de cobertura de riesgo cambiario en Argentina se cerró en efecto solo tres años desde su inicio, luego de que la reinstauración de los controles de capital en septiembre condujo a una severa interrupción en los contratos de derivados utilizados por inversores extranjeros.

En los meses transcurridos desde que el presidente saliente, Mauricio Macri, restringió la cantidad de pesos que podrían convertirse a dólares, la actividad en el mercado de Forwards No Entregables (NDF), que los inversores extranjeros usan para protegerse contra las fluctuaciones del peso, se ha evaporado.

Según una nota del diario Financial Times, el mercado NDF de Argentina, que surgió en 2016 después de la eliminación de los controles de capital, ve un volumen diario de solo $ 30 millones, según Credit Suisse, muy lejos del volumen de $ 150 millones a $ 400 millones diarios de volúmenes típicos hace solo dos meses.

Los inversores extranjeros usan los NDF para protegerse contra las fluctuaciones del peso.

El problema surge del hecho de que el verdadero valor de la moneda argentina se convirtió en un punto de debate. Después de que se impusieron los controles de capital en septiembre, surgió un tipo de cambio no oficial, que refleja el tipo de cambio al que ciertos bonos pueden comprarse con pesos y luego venderse en el extranjero por dólares. Usando esa tasa paralela, el peso se valora un 30% por debajo de la tasa oficial.

La Asociación de Comerciantes de Mercados Emergentes, que establece protocolos para bancos e inversores extranjeros en el país, se vio obligada a suspender los contratos de FDN en septiembre después de que sus miembros notaron la divergencia entre los tipos de cambio, incluida la casa de inversión en bonos Pimco y el banco de inversión Goldman Sachs.

Dos semanas después, la asociación comercial estipuló que los contratos deben resolverse al tipo de cambio oficial. Esto ha molestado a algunos inversores, que sostienen que la medida en efecto mató al mercado joven.

"Si fuera un inversor en bonos y quisiera vender un bono, no podría convertir los ingresos al tipo de cambio oficial", dijo un inversor, haciéndose eco de un punto hecho por David Robbins en TCW dice que la tasa no oficial es la "tasa realista a la que puede ejecutar".

En una encuesta reciente de JPMorgan, el 80% de los encuestados dijo que preferiría usar el tipo de cambio no oficial. Otros explicaron que el grupo de la industria no había consultado ampliamente sobre el tema y no aclaró cómo determinó qué tasa se utilizaría.

EMTA declinó hacer comentarios. Alejo Costa, estratega de BTG Pactual Argentina en Buenos Aires, señaló que una parte de la transacción inevitablemente se perdería como resultado de la decisión.

"En cierto modo, es un juego de suma cero", apuntó. Las altas tasas de interés en Argentina significan que mantener activos denominados en pesos puede ser una propuesta atractiva.

Los inversores pueden duplicar su dinero en contratos que vencen en más de seis meses. Como tal, algunos comenzaron a plantear la idea de un nuevo mercado para protegerse contra el riesgo del peso basado en el tipo de cambio paralelo.

"Somos, como institución, de la opinión de que existen grandes oportunidades en Argentina, pero no podemos acceder al mercado local porque no podemos cubrir nuestra exposición subyacente a las divisas", dijo un inversor afectado por la decisión de EMTA y solidario. de la formación de un nuevo mercado.

"En su estado actual, no puedo imaginar por qué una institución desearía negociar estos contratos NDF a una tasa que no sea emblemática de dónde están pasando las transacciones financieras en el mercado".