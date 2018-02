Ezquerra: "En 2018 habrá que buscar ventanas de oportunidad para tomar deuda"

Entusiasmado con la participación de Banco Galicia en las emisiones de deuda corporativa y subsoberana durante el año pasado, el gerente de trading & global markets de la entidad, Javier Ezquerra, recibió a El Cronista en torre corporativa del microcentro porteño.

¿Qué balance hacen de las emisiones corporativas en los últimos dos años?

El año 2016 fue el año de apertura del mercado, donde muchos de los emisores argentinos salieron a buscar plata en el exterior. En cambio, 2017 fue el año de los pesos y del mercado local: crecieron un 53% las emisiones corporativas locales y el 94% del monto total emitido fue en pesos. La principal característica de 2017 fue el estiramiento de plazos. El 20% del monto emitido en corporativos en moneda local fue a más de 36 meses de plazo. Además, las emisiones del año pasado fueron por montos más grandes pero hubo menor cantidad de empresas buscando fondeo porque, con tasas nominalmente altas en pesos, las empresas que podían no salir, no salían.

¿Seguirán el mismo ritmo en 2018?

Creo que será un año con emisores buscando financiarse en el mercado. Entre los sectores que veo con mayor potencialidad de crecimiento o demanda están en primer lugar los bancos, la Participación Público Privada (PPP) y el sector energético.

¿Qué semestre del año será más conveniente para los emisores argentinos?

A priori, no tenemos una preferencia. Creo que en 2018, más que hablar de momentos mejores y peores para emitir, vamos a hablar de buscar ventanas en el mercado. Por ejemplo, si el tipo de cambio se estabiliza en estos meses, seguramente hay una ventana para emisores que quieran buscar pesos. En cambio, en algún momento en el que haya más volatilidad del tipo de cambio o donde la tasa americana se estabilice en algún nivel, va a haber ventanas para aquellos emisores que busquen dólares.

¿Se podría saturar al mercado de activos argentinos?

En bonos, el riesgo sería que existiera un crowding out, es decir, que el Estado corra a otros emisores que quieran fondearse en el exterior. Desde el lado positivo, el Gobierno ya obtuvo u$s 9000 de los u$s 12.000 millones que necesitaba para financiarse este año. Con respecto a una eventual saturación, en las emisiones que hubo en lo que va del año todavía estamos viendo demanda para activos argentinos.

¿Cómo ven el mercado de subsoberanos?

Vemos activas a la mayoría de las jurisdicciones, que probablemente salgan a buscar fondeo en algún momento del año. El mercado local les ha dado la posibilidad de poder tomar financiamiento en pesos e incluso, en algún caso, también han ido al exterior a buscar pesos.

¿Argentina puede mejorar el costo de sus emisores con cambios internos?

Creo que todavía estamos a mitad de camino, Argentina no hizo toda la mejora posible en su spread. Hace 3 o 4 años, los únicos compradores internacionales de instrumentos argentinos eran fondos de riesgo. Hoy vemos que la base de inversores que miran a la Argentina se está ampliando y no se trata solo de inversores americanos sino que también hay latinoaméricanos. Con lo cual, parte de la mejora de Argentina también puede pasar porque la base potencial de inversores se siga incrementando, más allá de que en el largo plazo Argentina siga mejorando su rating crediticio.