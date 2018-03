Exportadores no aparecieron y el dólar tuvo su mayor suba desde la salida del cepo

El dólar mayorista subió 16 centavos ayer hasta cerrar en los $ 13,20 por unidad en lo que fue su mayor avance diario en lo poco que va desde que la devaluación del peso tras la salida del cepo. Operadores consultados señalaron que una menor oferta de exportadores agropecuarios, más cierta recuperación de la demanda, explicaron el avance de la divisa en la primera rueda del año. Las cerealeras ingresaron al país algo menos de u$s 2000 millones desde el salto del dólar del 17 de diciembre pasado, pero desde entonces el precio que perciben por divisa se debilitó.

Según informó el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay cuando anunció el levantamiento del cepo las cerealeras se comprometieron a ingresar u$s 6000 millones en tres semanas en concepto de liquidaciones de exportaciones. Las cifras no se vienen correspondiendo con esos montos que equivaldrían a unos u$s 400 millones diarios.

Ayer se operaron u$s 274 millones en el mercado cambiario mayorista, unos u$s 100 millones por debajo de lo que se operó en le última rueda completa de diciembre, el miércoles pasado, y unos u$s 50 millones por debajo del promedio de los últimos tres días hábiles. Los números permitirían acompañar la hipótesis de quienes vieron menos actividad, pero el monto operado no fue tan diferente al del lunes de la semana pasada.

Ayer, según operadores, la demanda repuntó bastante respecto a lo poco que pesaba desde la salida del cepo. La que no acompañó fue la oferta.

"Hubo comentarios respecto a que los exportadores no estaban muy conformes con el precio. Lo que vimos es que (ayer) se corrieron un poquitito para ver si causaban esta suba del dólar", dijeron en un banco privado. "Para cumplir con el cupo semanal van a tener que vender más en lo sucesivo", señalaron.

Según datos de la Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) publicados ayer, las empresas agrupadas en esa cámara ingresaron u$s 752 millones la semana pasada, unos u$s 250 millones diarios. Desde la devaluación del peso liquidaron u$s 1990 millones en sólo 8 días hábiles. En las tres semanas previas a la salida del cepo habían sumado, en total, sólo u$s 211 millones.

Ricardo Negri, secretario de Agricultura, reclamó ayer más celeridad en la liquidación de divisas (ver página 5 del diario).

"Para que se liquide más tiene que haber demanda y los importadores no demandan mucho. Los dólares comprometidos están", dijeron ayer fuentes del sector.

El Banco Central no intervino para controlar el precio, en línea con la política de flotación sucia que sostiene su titular, Federico Sturzenegger. El dólar minorista quedó a $ 13,30 en el Banco Nación.

"La falta de regulación oficial parece sugerir que la suba es tolerada por las autoridades económicas con la intención de ir llevando el valor del dólar a un nivel más competitivo para la economía local en un trimestre que estacionalmente muestra picos de ingresos de los exportadores", escribió Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio.