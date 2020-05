Explosión de cheques rechazados pone en crisis al financiamiento pyme: piden la intervención oficial

La cantidad de cheques rechazados creció dramáticamente en el ultimo mes, haciendo que la mora en las SGR crezcan mas de 5 puntos, e incluso hasta duplicarse en algunos casos. Hay Sociedades de Garantía Reciproca (SGR) muy comprometidas y recientemente se supo que una de ellas no pago una obligación negociable garantizada y cheques avalados, por lo que debe $100 millones aproximadamente. Ven al Fogar (Fondo de Garantias Argentino) como una institución para reafianzar a las SGR y al Fondep (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo) para darle liquidez al mercado de cheques y evitar que se dispare la tasa de descuento de estos instrumentos de financiamiento para Pymes.

El parate económico está haciendo que las Pymes no puedan operar y por lo tanto, tampoco puedan facturar ni cobrar por sus operaciones. Este escenario genera un natural crecimiento en la cantidad de los cheques rechazados, lo que termina perjudicando a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Las Pymes, de la mano de una SGR a través de una sociedad de bolsa (Alyc), logran descontar cheques en el mercado de capitales. Las SGR garantizan el pago al inversor y absorbe el riesgo de un posible impago de la SGR. En un contexto de disparada de los cheques rechazados, la mora en las carteras de las SGR naturalmente tiende a crecer.

Como siempre pasa en el mercado de cheques, la tasa de descuento de estos instrumentos con la que se opera en el mercado secundario varía en función de cuál es la SGR que está detrás de dicha PYME. El inversor le resulta imposible conocer el estado de cada una de las Pymes que descuentan cheques en el mercado, aunque si le resulta más fácil saber el estado de cada una de las SGR. Si bien hay mucha disparidad entre el estado de distintas SGR, se observa una suba de la mora en las SGR junto con una falta de aportes de sus socios protectores, lo que complica el estado de las sociedades de Garantía Recíproca.

La calificadora FIX le redujo la calificación a 8 SGR en el último mes, a 2 SGR le quitó calificación y solo a 4 se las mantuvo entre ellas, Bind Garantías, Don Mario, Crecer SGR y Soldium SGR. Al resto de las SGR, o bien le bajaron su calificación crediticia o directamente se la eliminaron.

Con datos a febrero, ultimo disponible, la mora en términos de avales se encuentra en torno a 10,4% en el total del sistema mientras que las 5 mejores SGR presentan una mora de 5,7%. El top 20 de SGR tienen una mora de 10,2% y el total sistema es de 10,4%. Estos datos no tienen incorporado la disparada en los cheques rechazados por lo que participantes del sector advierten que la misma hasta podría duplicarse. Según datos provistos por el mercado, a febrero aparecen SGR con niveles de mora cercanos al 92% y muchas con una mora del 35%.

“Hay rechazos de cheques. Es obvio en un contexto en los que por temas “operativos” o de liquidez muchas Pymes no pidieron cubrir sus cheques. Eso arrastra a los cheques de las pymes de terceros y propios. Es un momento de refinanciar”, remarcaba el director de una SGR.

Un participante del sector advierte que la mora va a subir de 5 a 10 puntos recientemente. .

“Por la suba en cantidad de cheques rechazados, la mora en las SGR se puede llegar a duplicar. Las 5 mejores SGR tienen una mora promedio de 6% y es esperable que se dispare a 10% o 12%. En el total del sistema la mora es del 11% y bien podría acercarse a 20%. Es un momento delicado ya que si bien las SGR administran su riesgo vivo, este parate fue tan abrupto y tan repentino que las SGR no pudieron administrar la crisis. Recibieron el golpe de frente. Hay algunas muy comprometidas”, alertaba el gerente general de una SGR.

Finalmente, en cuanto al apalancamiento, el promedio de las SGR se encuentran apalancadas en un 248% en promedio. Las 5 SGR más grande muestran un apalancamiento en los avales respecto de su fondo de riesgo es de 269% y 261% entre las 20 mas grandes. Entre las que menos apalancamiento se destacan Integra Pymes, Bind Garantías y Argenpymes con un apalancamiento de 157%, 160% y 178% respectivamente.

¿Qué hacer con los cheques rechazados?

Desde la Unión Industrial Argentina señalaron que más del 75% de las empresas muestra algún grado de cheques rechazados y el 17% de las empresas tuvo hasta 80% de rechazados. Por su parte, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indicó que solo el 24% de los negocios pudo cubrir la totalidad de sus cheques y el 44% no pudo respaldar ningún cheque desde la cuarentena.

Pedro Cascales, de CAME, advirtió que "hay ruptura en la cadena de pagos, porque la mayoría de las empresas se financian con pagos de cheques diferidos. El Estado está muy atrasado en el cumplimiento de sus compromisos y las empresas públicas también, que son las que deberían dar el ejemplo. En el sector privado son contadas las empresas que pueden pagar. Esto genera un desbarranque en casi todas las pymes, que no pueden cubrir los servicios, los impuestos ni la totalidad de los sueldos. Es un panorama bastante complicado y no se toma dimensión".

Algunas fuentes del mercado señalaban que quizá el BCRA podría ejercer la función de una SGR y garantizar los fondos de los cheques. Sin embargo, esto generaría desequilibrios monetarios a la vez que no coincide con el mandato del Banco Central .

El presidente de una SGR rechazaba la propuesta. “ElBCRA no puede funcionar como una SGR. No tiene que ver con su función. El BCRA debe velar por la estabilidad de la moneda y no por la estabilidad de los pagos de las Pymes. Sin dudas que se debe abordar el tema de manera urgente ya que es desesperante la situación financiera de las Pymes pero no se le puede exigir ni permitir al BCRA funcionar como una SGR. Estimo que generaría desequilibrios económicos dado que los rechazos de cheques deberían ser garantizados vía emisión monetaria. Seria una locura agregar factores de emisión monetaria en este momento”

Desde otra compañía del mercado remarcaban que en vez de que el BCRA garantice los cheques, quizá el Fondep o el Fogar pueden hacer ese trabajo.

“El FOGAR está garantizado al BCRA líneas que dan los bancos a tasas del 24% para pagos de sueldos. Es decir el estado está siendo la SGR para q los bancos presten”, explicaron.

Una importante fuente del mercado de financiamiento pymes en el mercado de capitales coincide en que se deberia ver una acción coordinada entre el Fogar y el Fondep

“Como primer criterio, el estado tiene que intervenir en la SGR y a algunas sacándolas para que no hagan daño. A nivel sistémico, deben se deberían analizar algunas alternativas que podrían ir por un mix entre el FOGAR y Fondep. El FOGAR nace en 2003 y el objetivo era reafianzar a las SGR. Hoy regarantiza bancos. Creo que debería participar. Por otro lado es importante que el Fondep pueda darle salida a la operatoria de cheques avalado por SGR, comprando aquellas que el mercado no quiere. En definitiva, es la manera de no perjudicar a la Pyme, es decir, no hacerla pagar tasas muy altas. Ahí el Fondep debería estar para comprar parte de esa oferta insatisfecha Eventualmente el Ministerio de economía podría intervenir alguna SGR”, detalló