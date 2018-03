Expectante a la próxima composición, el Merval se recupera luego de dos caídas

Los papeles de Distribuidora de Gas Cuyana crecen 3,40 por ciento, a 60,90 pesos cada uno, y lideran las alzas en el Merval, que quiebra una racha negativa que se prolongó por dos jornadas al ganar 1,23% en la apertura, hasta situarse en las 31.849,08 unidades.

"Los inversores reposicionan sus carteras luego de las caídas de las últimas y teniendo en cuenta la futura composición del índice Merval", detalló una fuente de la city porteña.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras subas más importantes las registran Supervielle (3,31%), Aluar (2,84%), y Transener (2,73%).

El total negociado en acciones asciende a 19.173.540 pesos, con un balance de 44 papeles en alza, 3 en baja, y 8 sin registrar cambios en su cotización.

El viernes pasado, el Merval retrocedió 1,19% y sumó su segunda caída consecutiva.

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AY24 baja 0,22%, el Descuento en dólares se contrae 0,16%, el Descuento en pesos resta 0,75%, el Par en dólares se hunde 2,17%, el Par en pesos pierde 0,76%, y el PR15 desciende 0,23%.

Entre los cupones atados al PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se contrae 0,92% ($ 162), el TVPP (en pesos) retrocede 0,49% ($ 8,16), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) pierde 0,57% ($ 173).

¿Qué pasa con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street opera con tendencia alcista en la apertura.

En ese contexto, los papeles de TGS saltan 4,04%, a 19,82 dólares cada uno, y lideran las alzas.

Las otras subas más importantes las registran Globant (3,43%, u$s 52,43), Tenaris (2,30%, u$s 34,24), e YPF (2,15%, u$s 21,34).