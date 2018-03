Exceso de demanda permite a Caputo descomprimir vencimientos de Letes

El Ministerio de Finanzas licitará hoy u$s 800 millones en Letras del Tesoro (Letes). A diferencia de lo que venía sucediendo, en esta oportunidad no ofrecerá instrumentos a 3 meses. En cambio, el plazo mínimo será de 182 días (con vencimiento el 27 de octubre) y el siguiente será a 364 días (con fecha de expiración el 27 de abril de 2018). En cada plazo, la cartera que dirige Luis Caputo colocará u$s 400 millones.

Para las Letras a 182 días el precio de suscripción será de u$s 985,95 por cada u$s 1000 de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,86%. En el caso de las Letras a 364 días, el precio de suscripción será de u$s 968,32 por cada u$s 1000 de valor nominal, lo que significa una tasa de 3,28%.

Sobre la eliminación del plazo de 3 meses, fuentes de Finanzas dijeron que tienen la intención de ir alargando los plazos pero que cada tanto se volverán a incluir Letes con vencimientos más próximos. Según explicaron, la decisión se realizará según cómo funcione la dinámica del programa de colocaciones y la acumulación de vencimientos.

"Hoy, las Letes son la mejor forma de comprar dólares. Por eso, están teniendo una demanda enorme y, de hecho, no llegan a colocar todo lo que les ofrecen", analizó Gabriel Zelpo, economista jefe de Elypsis.

Y agregó: "Las Letes van a seguir siendo atractivas siempre y cuando las condiciones no cambien de forma muy brusca. Por ahora, el valor del dólar es bastante bajo y es un buen momento para comprar divisas. Yo no creo que este año vaya a cambiar mucho ese escenario".

La fuerte demanda se está viendo en los resultados de las últimas licitaciones. En la del 11 de abril, la demanda más que duplicó a la oferta en los plazos de 6 de 12 meses y llegó a cuadruplicarla en el plazo de 88 días. Para resolver ese exceso de oferta, el Ministerio de Finanzas aplica factores de prorrateo al momento de la colocación. En esa última licitación, de cada u$s 100 que se ofrecieron para el plazo de 179 días, el Ministerio solo adjudicó u$s 39,60. El 16 de febrero, en cambio, esa relación era de u$s 97,84 por cada u$s 100 ofertados.

Con respecto al creciente interés del público inversor, Zelpo señaló: "Con esa gran demanda, es lógico estirar los plazos, lo que es beneficioso para el costo de financiamiento del Gobierno a quien, además, siempre se le reclamaba que la tasa era demasiado rentable para el inversor". En ese marco, el Ministerio de Finanzas decidió alargar los plazos en sus últimas colocaciones. En la primera licitación de enero, por ejemplo, sólo se emitieron Letes a 91 días. A partir de febrero, volvieron a ofrecerse Letes con plazos cercanos a los 6 meses, tal como había sucedido el año pasado. Las Letes con vencimiento a un año, por su parte, ya se colocaron en las dos licitaciones previas a la de hoy pero solamente se habían ofrecido en una sola oportunidad durante 2016.

El Ministerio de Finanzas también empezó a bajar las tasas de interés en las últimas colocaciones. Mientras que el rendimiento a 6 meses se ubicaba en 3,3% en la emisión del 12 de enero pasado, la tasa ofrecida para igual plazo en la licitación de hoy es de 2,86%.

Para los inversores minoristas, acceder a las Letes resulta bastante sencillo. Si bien es necesario tener una cuenta en un banco o en una sociedad de Bolsa para poder comprar Letes, en algunos casos, los intermediarios no cobran comisiones. Además, los instrumentos se pueden suscribir tanto en pesos como en dólares y la inversión mínima es de u$s 1000. Finalmente, un atractivo no menor es que la licitación se realiza según el tipo de cambio de la Comunicación "A" 3500 del Banco Central, es decir, el dólar mayorista, que resulta más barato para los minoristas que aquel al que pueden acceder mediante las ventanillas de los bancos.