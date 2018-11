Ex CEO del Banco Central ya encontró trabajo en el sector privado

De lo público a lo privado. Mientras a comienzos de la gestión de Mauricio Macri muchos se pasaban de la esfera privada a la pública, ahora con los cambios de nombres en el gabinete está empezando a ser al revés. El primero fue Mariano Flores Vidal, gerente general del Banco Central en la era Sturzeneggiana y ex miembro del Consejo de Política Monetaria de la autoridad monetaria, donde integraba la mesa chica y tenía más poder de decisión que otros directores, puesto que él no tenía, ya que no podía, pues venía de ser jefe de asesores en el Banco Ciudad durante la presidencia de Federico Sturzenegger, y antes ocupó cargos directivos con responsabilidad en América Latina e Iberoamérica para Thomson Reuters.

Ahora, Flores Vidal asumió como nuevo CEO de Megainver, puesto que antes tenía Nora Trotta, quien ocupaba el doble rol de presidenta y CEO desde que se fue Diego Martino Guzmán.

Trotta fue cofundadora y presidente de Gainvest Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, directora de Compañía Inversora Bursátil; y directora de Portfolio Personal.

El vicepresidente de la administradora de fondos de inversión es Miguel Kiguel, quien fue presidente del Banco Hipotecario, jefe de Asesores y subsecretario de Financiamiento en el Ministerio de Economía y subgerente General de Economía y Finanzas en el Banco Central, además de principal en el Banco Mundial.

Mirá también El dólar salta más de 20 centavos en el arranque de la semana La suba se da tras el feriado de ayer y en el día en que el Banco Central llevará adelante la última licitación de Lebac con la que inyectará $ 120.000 millones al mercado.

En tanto, como directores de Megainver están el presidente de Puente, Federico Tomasevich, y el vicepresidente, Marcelo Barreyro.

Megainver es una administradora de fondos comunes de inversión que ofrece fondos de renta fija, mixta y variable que comenzó a operar el 12 de mayo de 2012. Megainverposee una familia de fondos completa que ofrece soluciones de inversión para todos los tramos de la curva, tanto en pesos como en dólares. Opera en el mercado local y en los principales de Latinoamérica, con el objetivo es lograr los mejores retornos ajustados por riesgo para los clientes.