Europa cerró en baja y Wall Street pierde por energéticas y financiera

Las Bolsas en Europa cerraron con números rojos hoy con la mirada puesta en la relación China y Estados Unidos, y la situación del Reino Unido.

Así, el FTSE 100 de Londres cayó 0,40%, mientras que París (CAC 40) perdió 0,34%, lo mismo que Frankfurt (DAX 30) -0,12%; Madrid (IBEX 35) -0,05% y Milán (FTSE MIB) -0,04%

Por su parte, los principales índices de Wall Street bajaban levemente, en la mitad de la rueda , ya que las pérdidas de los sectores de energía y finanzas contrarrestaban las ganancias de las acciones del sector de salud y consumo discrecional.

De esta manera, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 38,42 puntos, o un 0,16 por ciento, a 24.168,99 unidades, mientras que el S&P 500 caía 0,37 puntos, o un 0,01 por ciento, a 2.615,73 unidades. El Nasdaq, en tanto, ganaba 1,121 puntos, o un 0,02 por ciento, a 7.035,814 unidades.

Las acciones de Estados Unidos estuvieron bajo presión antes de la apertura y el mercado abrió a la baja debido a las decepcionantes ganancias de Morgan Stanley y a las renovadas preocupaciones por el progreso de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos.



Morgan Stanley caía un 6,3% después de reportar una ganancia trimestral menor a la esperada, afectado por los altos niveles de volatilidad registrados al final del cuarto trimestre. Estas cifras redondearon los resultados de los seis grandes bancos de Wall Street con una nota débil, lo que hizo que el índice financiero S&P 500 bajara un 0,62 por ciento y se encaminara a cerrar con su primera pérdida en 10 días.

La confianza de los inversores se vio también afectada por un proyecto de ley presentado el miércoles por congresistas estadounidenses para prohibir la venta de chips estadounidenses u otros componentes a Huawei Technologies Co. y algunas otras firmas de telecomunicaciones chinas, una medida que podría complicar aún más las conversaciones comerciales entre Washington y Pekín.

Las preocupaciones sobre políticas comerciales han estado latentes a fuego lento por un tiempo”, dijo Scott Brown, economista jefe de Raymond James en St. Petersburg, Florida.

Las acciones del sector de atención médica subían un 0,24 por ciento, mientras que las leves ganancias en Facebook Inc y Alphabet Inc también apoyaban al mercado. Incluso el sector industrial, muy sensible a los aranceles, subía un 0,17 por ciento.



Mercados asiáticos

En Asia, las principales bolsas también se decantaron por el tono negativo; Tokio bajó un 0,20%, y Shanghái, el 0,12%.

Los expertos explicaron que el mercado acusó recibo a un recrudecimiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, ante informaciones que apuntan a que el Departamento de Justicia estadounidense busca presentar cargos contra el gigante tecnológico Huawei por un supuesto robo de secretos comerciales.

Pese a la publicación de esta información, China confirmó la segunda ronda de negociaciones comerciales con el gobierno de Donald Trump, que se celebrará los próximos días 30 y 31 de enero.

Respecto al mercado de materias primas, el precio del crudo Brent -el de referencia en Europa- cae hoy hasta los 61,11 dólares, y ello, en una jornada en la que la OPEP actualizará sus previsiones de oferta y demanda, y analizará la situación del mercado.