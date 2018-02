Eurnekian debutó en Wall Street y logró recaudar u$s 485,7 millones

Corporación América Airports, la división aeroportuaria del grupo presidido por Eduardo Eurnekian salió ayer a la Bolsa de Nueva York (NYSE) a u$s 17 por acción, es decir, dos dólares por debajo del rango mínimo del precio indicativo que la compañía había sugerido en el prospecto.

En las primeras operaciones del día, el papel anotó un máximo de u$s 17,99 (que se vio apenas abrió, impulsado por el proceso de "price discovery") y luego fue cayendo hasta perforar los u$s 17. Al cierre de la rueda, la acción de CAAP (tal el ticker que le asignó el NYSE) cotizó a u$s 16,40, es decir que anotó una baja de 3,53% en un día en el que el Dow Jones ganó 0,14%.

El miércoles, los directivos negociaron con fuerza el precio, ya que esperaban obtener al menos u$s 500 millones. Por eso, el rango que manejaban era de entre u$s 19 y 23. Sin embargo, la compañía terminó haciendo su Oferta Pública Inicial (IPO, en inglés) a u$s 17 y solo recaudó u$s 485,7 millones por la venta de 28.571.429 acciones, que representan el 17,85% del capital social.

El CEO de la compañía, Martín Antranik Eurnekian, le restó importancia al valor de salida y se mostró conforme con la emisión. "Cuando uno arma el rango (de precio), trata de pensar lo que el mercado opina de la compañía y cómo puede ser valuada. Eso se va ajustando. Este es un gran valor para nosotros", afirmó minutos después del toque de campana.

Más tarde, el ejecutivo del holding sostuvo: "Estábamos en todo nuestro derecho de no salir por fuera del rango pero nuestra decisión era hacer pública la empresa porque vemos que esa es la forma de seguir creciendo. Si lo que buscábamos era precio, hubiéramos hecho otro tipo de negociación". En el mismo sentido, Antranik Eurnekian aseguró que "no está descartado salir a cotizar en otros mercados", aunque todavía no se definió una agenda de aperturas de capital.

La colocación de la compañía que opera 52 aeropuertos en 7 países no cumplió con las expectativas generadas en la previa. Incluso había trascendido que Eduardo Eurnekian no estaba dispuesto a salir si el precio de la colocación no lo conformaba. Finalmente, se convalidó la baja en u$s 17. Sin embargo, el segundo hombre más rico de la Argentina estuvo ausente en el toque de campana. Según dijeron desde la empresa, no quiso quitarle protagonismo a su sobrino. En cambio, el histórico empresario sí estuvo en un almuerzo posterior al IPO, en el que brindó con los ejecutivos de la empresa y los asesores que lo ayudaron con la emisión: "Esto es un éxito del que hemos participado todos", les dijo.

Aunque desde la compañía se mostraron conformes, los inversores internacionales le ofrecieron a Corporación América menos dinero del que esperaba. En el mercado, algunos creen que eso se debe a que la empresa solamente tiene concesión para explotar los aeropuertos argentinos (que representan la mayor parte de sus ingresos) por otros 10 años, un plazo que para los inversores tiene sabor a poco. A eso se suma que el año pasado el Ministerio de Transporte amenazó con quitarle la concesión en 2018. Finalmente, el conflicto se resolvió y con la relación en mejores términos Corporación América podría renovar la concesión de las terminales aeroportuarias nacionales hasta 2038, tal como estipula el contrato.