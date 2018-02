Eurnekian cedió hasta u$s 17 por acción y recaudó u$s 485,7 millones en Wall Street

Corporación América Airports, la división aeroportuaria del grupo presidido por Eduardo Eurnekian, salió a la Bolsa de Nueva York (NYSE) a u$s 17 por acción, es decir, dos dólares por debajo del rango mínimo del precio indicativo que la compañía había sugerido en el prospecto.

Los directivos negociaron con fuerza el precio, ya que esperaban obtener al menos u$s 500 millones. Por eso, el rango que manejaban era de entre u$s 19 y u$s 23. Sin embargo, la compañía terminó saliendo a u$s 17 y solo recaudó u$s 485,7 millones por la venta de 28.571.429 acciones, que representan el 17,85% del capital social.

En las primeras operaciones del día, el papel anotó un máximo de u$s 17,99 (que se vio apenas abrió, impulsado por el proceso de “price discovery”) y luego fue cayendo hasta perforar los u$s 17. Al cierre de este informe, la acción de CAAP (el ticker que le asignó el NYSE) cotizaba en u$s 16,80.

Al cierre de este informe, la acción de CAAP cotizaba en u$s 16,80.

El CEO de la compañía, Martín Antranik Eurnekian, le restó importancia al asunto y se mostró conforme con la emisión. “Cuando uno arma el rango (de precio), trata de pensar lo que el mercado opina de la compañía y cómo puede ser valuada. Eso se va ajustando y nosotros tenemos que estar dispuestos y entender a qué valor queremos salir. Este es un gran valor para nosotros”, afirmó minutos después del toque de campana.

Lo cierto es que la colocación no cumplió con las expectativas previas e incluso había trascendido que Eduardo Eurnekian no estaba dispuesto a salir si el precio de la colocación no lo conformaba.

Finalmente, se convalidó la baja en u$s 17. Sin embargo, el hombre de negocios estuvo ausente en el toque de campana, a pesar de estar en Nueva York. Según dijeron desde la empresa, no quiso quitarle protagonismo a su sobrino.