Estudian flexibilizar límite de u$s 300 para ingresar compras del exterior

De vacaciones en Miami, un funcionario del Gobierno quise aprovechar para comprar cinco camisas blancas de las que usa para ir todos los días a trabajar, de esas que, ni por la calidad ni por su talle, encuentra fácilmente en la Argentina. Pero no pudo. Debió llevarse sólo cuatro. De lo contrario, hubiera excedido el límite de compras de u$s 300 que se puede traer por Aduana desde el exterior.

A partir de este episodio, la Secretaría de Comercio y la AFIP comenzaron a analizar la situación para subir próximamente el límite de la franquicia por vía aérea y marítima, que está en u$s 300 por persona y en u$s 150 para menores de 16 años. Por vía fluvial y terrestre, el límite de la franquicia desciende a u$s 150 por pasajero y a u$s 75 para menores de 16 años. Así lo confirmaron a este diario fuentes oficiales que trabajan en el tema.

El funcionario de la administración macrista podría haberle sacado las etiquetas de las camisas, como suelen hacer muchos para simular que son prendas que no fueron adquiridas en el exterior. Pero se negó a hacerlo. En la Aduana saben de esta trampa y a más de un pasajero le pasó que le revisaron los bolsillos de la valija para encontrar ahí todos los tickets de compra. El recuerdo les salió caro, porque debieron pagar el 50% por el excedente de u$s 300 de todo lo que decían los tickets. Siempre se deben presentar las facturas de compra de las mercaderías adquiridas en el exterior que se ingresan para determinar el valor de los bienes que componen el equipaje. Caso contrario, se tomará el valor que establezca la autoridad aduanera.

Hay que tener en cuenta que en los Free Shops de Ezeiza y Aeroparque los viajeros tienen una franquicia adicional de u$s 300, y de u$s 150 para los menores. De esta manera, un matrimonio con dos hijos menores puede traer un total de u$s 900, más otros u$s 900 que pueden gastar en el aeropuerto.

En el Duty Free Shop, además hacen 10% de descuento a quienes hagan la reserva previamente por Internet, que puede realizarse con un máximo de 15 días de antelación y un mínimo de 72 horas en Ezeiza y de 96 horas en el Aeroparque Jorge Newbery.

Al realizar el sistema de reservas web, los precios de los productos ordenados se congelarán, por lo que al momento de viajar ya se sabe de antemano cuánto se deberá se abonar, sin sufrir modificación alguna.

Por ejemplo, si se viaja en abril pero le interesa la promoción de este mes, una vez confirmada la solicitud de reserva, se asegura la promoción que le interesaba, aún si la misma tuviera fecha de finalización anterior a su viaje. Por otra parte, existen promociones especiales exclusivamente para las compras que se realizan a través de Internet, con descuentos de hasta el 33% en perfumes, chocolates y bebidas alcohólicas. Es que los rubros que más se venden ern las tiendas libres de impuestos son bebidas alcohólicas, comestibles, cosmética, electrónica, fragancias, lentes, relojes y tabaco.

Al hacer la compra por Internet, una vez en el Free Shop hay que presentarse en la caja especial para reservas por la web y abonar la compra. No es necesario llevarse los paquetes durante todo el viaje, sino que se pueden dejar en los lockers del free shop y buscarlos al regreso, de modo de no andar cargando las bolsas durante todo el periplo.

Además, hay 10% de descuento (no acumulativo) para las compras por más de u$s 300 que se guardan en el Duty Free Locker, cuyo lema es: "Compre al partir. Retire al regresar".

Los viajeros frecuentes lo que suelen hacer es anotar los precios del free shop de Ezeiza y, calculadora en mano, compararlos con los de las tiendas libres de impuestos de los destinos donde van. Si resulta más barato aquí, a la vuelta lo compran en Buenos Aires.

La ventaja es que hay 12 cuotas sin interés con varias tarjetas de crédito del Banco Provincia, HSBC, Macro y Diners, y seis cuotas con Galicia, BBVA Francés, Ciudad, Santander Río y American Express.