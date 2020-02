Estrategias de inversión para evitar el riesgo argentino

El escenario de incertidumbre que enfrentan los activos argentinos producto del proceso de reestructuración de la deuda, hace que el panorama hacia adelante sea incierto. Si bien el potencial de los bonos y acciones puede ser interesante, la clave será si finalmente el Gobierno es exitoso al momento de reestructurar. Para aquellos inversores que no estén dispuestos a asumir ese riesgo y busquen estar invertidos en dólares durante el proceso de reestructuración, analistas recomienda los Fondos Comunes de Inversión (FCI) Latam como una opción para evitar el riesgo local.

El año pasado los fondos que invierten en bonos de Mercosur más Chile y con opción de incorporar bonos de Estados Unidos fueron una excelente vía de escape para los ahorristas que no querían sufrir los embates locales durante las elecciones. Prácticamente no sintieron el impacto tras las elecciones PASO, ni tras el resultado de las elecciones en octubre, con rendimientos del 4% al 8% en 2019. Dado que los riesgos ni la volatilidad ha desaparecido para los activos locales, analistas recomiendan a estos instrumentos como una nueva vía de escape para evitar la exposición a Argentina.

Agustín Arreguy, operador de Dracma, entiende que este tipo de fondos cumplen perfectamente con la función de proteger a las carteras de eventos locales.

“Aun cuando tuviéramos un buen año en el mercado local, esto depende en gran medida del tema reestructuración de deuda y entendemos que los riesgos para este año en nuestro mercado son altos. Aquellos que quieran ir a aguas más tranquilas, necesariamente deberían utilizar este tipo de instrumentos. La ventaja principal de estar en dólares, se le suma la liquidez, y su alta efectividad en términos de preservación de capital”, dijo Arreguy.

Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal Inversiones (PPI), remarcó que desde la compañía continúan viendo a este tipo de fondos como una buena cobertura para salir del riesgo local.

“Para un inversor argentino, esta es una estrategia de cobertura. El año pasado sirvieron para ello y fueron muy efectivos. Vemos a estos instrumentos como una herramienta para diversificar una posición, con un perfil conservador. Los rendimientos proyectados de estos fondos oscilan entre 2% y 2,5%”, afirmó.

Herramienta de diversificación

Los fondos comunes de inversión que invierten en bonos de la región tienen un rendimiento esperado del 2% en promedio, por lo que a su vez tienen una volatilidad histórica y esperada baja. De esta manera, además de ser una alternativa para evitar al riesgo local, cuando los fondos Latam son agregados a una cartera global, estos sirven como una herramienta para diversificar el riesgo en los portafolios, permitiendo reducir la volatilidad de la misma. Considerando una cartera con bonos y acciones argentinas.

Cristian Brau, head portfolio manager de SBS Fondos consideró esta herramienta efectiva para diversificar el riesgo argentino y destacó que dichos instrumentos no necesariamente reemplazan exposición argentina, sino que sirven para complementarlo en el marco de un portafolio.

“Durante el 2019 estos fondos sin dudas cumplieron el rol de reducir riesgo soberano argentino. Actualmente los precios de bonos en dólares, a diferencia de los que sucedía en el primer semestre de 2019, reflejan un evento de restructuración, por tanto, en la capacidad de diversificar riesgo argentino se redujo en el margen. No obstante, siguen siendo una herramienta adecuada para ganar exposición a otra fuente de retorno asociada a Latinoamérica, función que va más allá del devenir de las negociaciones entre Argentina y sus acreedores”, afirmó Baru.

Por su parte, Sergio González, analista de Criteria coincidió con Brau al destacar que este tipo de instrumentos sirven al inversor para diversificar portafolios ya que no contienen riesgo local.

“Al posicionarse en estos fondos se está comprando riesgo regional, principalmente Chile y Brasil. De todas maneras, medido en dólares, es lo más seguro que tiene Argentina para ofrecer. Chile parecería estar más calmado ahora, aunque los bonos que hay en esta categoría con muy conservadores”, señaló.

Las opciones disponibles

Las opciones que existen en el mercado local son variadas. Los fondos tienen distinta clase de exposición ya sea por país, así como por tipo de bono. Es decir, hay fondos que invierten mayormente en bonos de Chile y Brasil, así como en otros fondos de la región. Dentro de estos, pueden optar por bonos más cortos (menos volátiles) o más largos, los cuales pueden otorgar mayores rendimientos, pero debiendo enfrentar mayor volatilidad. A su vez, los gestores optan por invertir en bonos corporativos, soberanos o subsoberano de la región. La combinación de las selecciones de bonos que defina el gestor permitirá que se lleguen a rendimientos y volatilidades esperadas acorde al riesgo asumido.

En cuanto a las opciones que aparecen dentro de los fondos Latam, desde Dracma resaltan que las alternativas surgen en función de las necesidades que tenga el inversor.

“Para el corto plazo, es decir colocar dólares durante unos meses, sugerimos el fondo AdCap Renta dólar, el cual tiene una duration de 0,70, invierte 25% en Letras del Tesoro USA cortas, más Brasil (42%) y Chile (17%), estos últimos porcentajes entre soberanos y corporativos, ponderando más estos últimos. Buscando un 2% de rendimiento anual y priorizando el corto plazo, lo cual le da una muy baja volatilidad”, afirmaron.

A la hora de seleccionar fondos con un nivel de riesgo mayor, desde Dracma sugieren el fondo Compass Renta Fija Latam.

“De lo mejor que podemos encontrar en este tipo de segmento ya que se concentra en la preservación del capital, pero buscando un rendimiento un poco más cercano al 4,5%; ya con duration de casi 2 años. Tiene una probada historia de más de 20 años, está posicionado principalmente en deuda soberana brasilera (35%) y corporativa chilena (20%)”, comentaron.

Por último, para inversiones de más largo plazo, desde Dracma sugieren el fondo Galileo Event Driven ya que es un fondo con amplia experiencia en el medio ambiente regional, con un excelente track récord y un management de buenos reflejos.

“Este fondo tiende a rendir promedio 7,30% anual, con una duración de 4,1 años actualmente. Tal es asi que en los ultimos 16 años solo tuvo dos años negativos; 2008 y 2018. Esto nos da una idea de la capacidad de adaptación a los cambios de humor de un mercado tan particular como este”, sostuvo Arreguy.

Ruido en la región

La crisis política que se desató en Chile fue una señal de alerta para los portfolio managers de estos fondos, por lo que en general, y por motivos precautorios, decidieron migrar parte de las posiciones de bonos del país andino hacia otros mercados.

Corujo, directora de PPI, explicó que el ruido proveniente de Chile hizo que los gestores cambien parte de su estrategia aplicada en los fondos que invierten en la región.

“Los fondos en su mayoría cambiaron las estrategias que tenían, bajando exposición a Chile, subiendo exposición a Brasil y a otros países de la región. El punto central que enfrentan los fondos a la hora de subir exposición a otros países de la zona es la liquidez ya que no tienen tanto volumen. Aun así, se observó que los fondos cambiaron su estrategia y la composición de sus carteras. La realidad es que no hubo un gran impacto por lo que paso en Chile, aunque, si bien hoy el escenario parece estar más tranquilo, los costos económicos se van a sentir en el país”, evaluó Corujo.

Por su parte, Baru afirmó que la volatilidad política latinoamericana en general, y de Chile en particular, que comenzó durante el último cuatrimestre del 2019 presentaron un desafío en el armado de las carteras.

“Hacia adelante el rumbo en las políticas públicas del país vecino afectarán la forma en la que se elige el tipo de exposición a este riesgo en términos de soberano versus corporativo y selección de duration pero no parece probable (al menos con la información a hoy) que la exposición se reduzca a cero”, explicó Baru.

El fondo común de inversión Latam que administra Baru es el Franklin Templeton SBS Latam Fixed Income USD FCI que rindió 1% en lo que va del 2020, 5.4% en los últimos 12 meses.

La crisis política en Chile

Actualmente las inversiones en bonos chilenos representan la opción mas cercana que tienen los gestores para invertir en bonos de alta calidad crediticia. Aun así, la crisis política en el país vecino condiciona los rendimientos de dichos bonos hacia adelante, haciendo que los rendimientos esperados de los fondos sean menores en el futuro.

Marcelo Otermin, presidente de ICBC Investments Argentina destacó que el fondo Latam que administra, el Alpha renta fija global, está mayormente invertido en bonos de Chile y rindió 5,5% el año pasado y fue una muy buena opción para aquellos que quisieron salir del riesgo local. Aun así se advierte que los rendimientos esperados para este año son menores.

“El fondo está invertido principalmente en Chile y con corporativos de EE.UU. El año pasado fue muy bueno para salir del riesgo local. Para adelante estamos viendo que sigue siendo una excelente alternativa ya que no tiene una relación con lo local, aunque no podemos esperar rendimientos similares hacia adelante dado que el año pasado vimos compresión de spread que beneficio un poco y genero ganancia de capital. Hoy por hoy, la curva de rendimientos está mucho más bajas. El riesgo político en Chile hace que no podamos esperar una compresión de spread para este año, por lo que tenemos un rendimiento esperado para el fondo del orden del 1% neto para el inversor”, afirmo Otermin.