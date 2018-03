Estiman que los nuevos bonos estarán atados a la evolución de la economía

Inversores en busca de una historia interesante de crédito en mercados emergentes y el sentimiento de riesgo positivo no sólo generaron el clima ideal para que se lleve a cabo la megaemisión; también fueron clave para que los nuevos bonos mostraran un balance positivo durante su primera semana.

Pese a que los títulos reflejaron pérdidas el viernes por toma de ganancias, según explicaron analistas del mercado local y extranjero, sus valores se ubican en promedio u$s 2,5 por encima de su valor de emisión en el caso de los bonos más cortos, mientras que el título a 30 años cerró u$s 3 arriba.

"Fue una buena semana para los bonos en dólares, con tan buena tasa y sobredemanda, los nuevos títulos impulsaron al resto de los bonos en dólares. El Discount con ley argentina subió bastante la semana pasada, de u$s 103 - u$s 104 y llegó a u$s 109, hubo demanda", dijo Martín Sued, de Balanz Capital.

Los bonos a 2046 cayeron 0,62% el viernes, hasta los u$s 99,02, seguido del los títulos con vencimiento en 2026, que cedieron 0,57% hasta los u$s 102,59. En tanto, el bono a cinco años descendió 0,04% hasta u$s 102,74 mientras que el título a tres años perdió 0,06% hasta u$s 103,38.

Tras el ingreso a los mercados internacionales y la salida formal del default, que el viernes selló con una orden el legendario juez Thomas Griesa, los expertos consideran que los títulos tienen espacio para mayores subas. No obstante, el incremento de precios vendrá de la mano de las "buenas noticias" que genere el Gobierno.

"Creo que los inversores se van a enfocar de ahora en más en los fundamentos de la economía. Se necesita un segundo driver para que suban de nuevo los precios, que puede venir por el lado fiscal si es que anuncian algo creíble esta semana. Si no pasa nada en el corto plazo, puede haber un poco más de toma de ganancias, aunque creo que los precios van a seguir subiendo", dijo un analista de un banco extranjero.

De acuerdo a sus cálculos, el bono a tres años, que tiene un rendimiento de 5%, está 250 puntos básicos por encima de un bono similar en Brasil, una brecha que tenderá a disminuir. "Eventualmente habrá más convergencia en la parte corta de la curva, con una diferencia de al menos 115 puntos básicos con Brasil", agregó el experto.

La recuperación del acceso a los mercados ayudará, al menos, a romper con el círculo vicioso de la dominancia fiscal al permitir la eliminación de la monetización del déficit, remarcó Mauro Roca, analista de Goldman Sachs, en un informe. Pero el economista advirtió que si bien el mercado externo podría ayudar a financiar una consolidación fiscal gradual, está lejos de ser un sustituto de la necesaria disciplina fiscal.

Por otra parte, la reducción del riesgo país beneficiará a las provincias y a las empresas, que ahora contarán con costos de fondeo relativamente bajos en los mercados internacionales, lo que será beneficioso para la inversión y el crecimiento económico, agregó Roca.

"Hasta ahora venías mirando si se resolvía el conflicto con los holdouts. Ahora vas por los fundamentals de la economía. De ahora en más, hay que mirar como se compara la macro argentina con la de otros países. Todavía los rendimientos son relativamente más altos que el resto", dijeron desde otro banco en Nueva York.

Alberto Bernal, Jefe de Estrategia de XP Securities concordó: los bonos argentinos todavía rinden bastante por encima de otros títulos regionales que tienen unas características de riesgo "más precarias" que las de Argentina. "Yo espero que el bono a 10 años tradee por debajo del 6% en el corto plazo. Mejor dicho, hay mucho espacio para que se aprecien más los bonos", dijo.