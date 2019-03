Estiman que el salto del dólar complicaría la salud de la deuda pública

En un esquema de ajuste gradual financiado con endeudamiento externo, un informe de Ecolatina advierte sobre la salud de la deuda pública ante la suba del dólar. Si bien existen diversas formas de analizar la sostenibilidad de los compromisos, la firma utilizó el cociente entre la deuda y el PBI para dimensionar el peso del stock de deuda en términos del flujo de producción del país en un año.

El informe plantea que el total de pasivos del sector público nacional pasó de u$s 321.000 millones a fines de 2017 a u$s 332.000 millones en 2018. “Crecieron poco más de u$s 10.000 millones el año pasado, lo que implica un avance anual de solo 3%. Sin embargo, el ratio deuda-PBI escaló de una manera significativa: este cociente saltó casi 30 puntos porcentuales (p.p.) el año pasado producto de que más del 75% de los pasivos totales están nominados en moneda extranjera”, señala.

Asimismo, el stock de deuda relevante pasó de u$s 165.000 millones en 2017 a más de u$s 200.000 millones en 2018, marcando un avance anual de 25%. En igual sentido, el ratio deuda pública relevante sobre PBI escaló 24 p.p., cerrando 2018 alrededor de 53%. “Esta dinámica obedece a que los primeros desembolsos del FMI se usaron, en parte, para cancelar deuda con ANSES y el Banco Central”, justifica Ecolatina.

El informe difundido hoy analiza también cómo impacta el acuerdo con el Fondo en la dinámica del ratio deuda-PBI y afirma que las perspectivas para este último “son menos alentadoras”.

“Aunque el acuerdo con el FMI aumentó la disponibilidad de divisas del Sector Público Nacional, limitó su accionar en el mercado cambiario. Por lo tanto, aun con liquidez garantizada, este año podría deteriorase más el ratio deuda PBI”, advierte.

En esta línea, señala que si el tipo de cambio llegara al techo de la zona de no intervención, considerando la aceleración inflacionaria y la profundización de la recesión que conllevaría, el ratio deuda-PBI treparía más de 10 p.p. frente a un escenario de calma cambiaria (cerca del piso de la ZNI).

“El acuerdo con el FMI mejoró liquidez del Tesoro, pero los límites que impuso a las intervenciones en el mercado de cambios podrían, empeorar el ratio deuda-PBI”, alertan desde la consultora.