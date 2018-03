Estiman que el agro podría liquidar u$s 20.000 millones este año

El banco Ciudad estimó que la liquidación de divisas del sector agropexportador alcanzará este año los u$s 20.200 millones, con lo cual podría ubicarse 2,5% por encima de los u$s 19.700 millones registrados en 2015.

“Estimamos que las exportaciones del complejo sojero para la nueva campaña podrían alcanzar los u$s 18.100 millones, de los cuales aproximadamente u$s 6200 millones se concentrarían en los próximos tres meses, cifra a la que se podrían sumar unos u$s 2100 millones adicionales correspondientes a la producción de soja de la campaña previa aún por venderse”, precisó el Ciudad en un informe.

De acuerdo a la entidad, las ventas externas de porotos de soja de la campaña actual alcanzarían los u$s 3850 millones, mientras que las exportaciones de pellets rondarían los u$s 9250 millones y las de aceite de soja y biodiesel sumarían cerca de u$s 5000 millones extras.

Si bien esta cifra es un 2% inferior a la campaña pasada, como consecuencia de la merma en los precios de exportación que descuentan los mercados de futuros - son 7% menores aproximadamente - aún habría un stock remanente de soja sin vender de la campaña pasada del orden de las 6,5 millones toneladas. Esto podría representar ingresos de divisas por u$s 2100 millones adicionales. Estas divisas engrosarían la oferta de dólares comerciales en los próximos meses, quitando presión a la plaza cambiaria.