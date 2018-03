Estiman que 13 millones de estadounidenses han ocultado una cuenta a su cónyuge

Hay que olvidarse de Suiza. La nueva cuenta secreta es la que se oculta del propio cónyuge. Unos 13 millones de estadounidenses han ocultado a su cónyuge una cuenta corriente, de ahorro o de tarjeta de crédito, según un estudio que difundió el miércoles CreditCards.com.

Una proporción algo mayor de mujeres (6%) que de hombres (5%) dijo que ha escabullido dinero, diferencia que está dentro del margen de error. Pero hay otra tendencia más marcada: los jóvenes tienden a ser más propensos a los secretos que sus mayores, o al menos a admitirlo cuando un desconocido los llama en el marco de una encuesta.

"Es posible que los miembros de la generación del milenio se sientan más cómodos ante la idea de revelar ese tipo de cosas en ese marco", dijo Matt Schulz, analista del sector de CreditCards.com, un mercado online de tarjetas de crédito asociado a Bankrate Inc.

Schulz dijo que le sorprende la cantidad de estadounidenses que ocultan cuentas, en especial porque eso "puede ser muy nocivo para una relación", para no hablar de sus finanzas. "No hay forma de tener un presupuesto sano si no se sabe con exactitud cuánto entra y cuánto sale", dijo.

La situación trascendió por lo menos una división en este contencioso año electoral: demócratas y republicanos evidenciaron el mismo grado de ocultamiento: alrededor del 5%.