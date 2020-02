Estas empresas se dispararon en la bolsa por el coronavirus

Las acciones de la compañía francesa Novacyt se dispararon ayer el 47,6% en Bolsa al calor del coronavirus. La empresa especialista en enfermedades infecciosas se ha disparado más del 350% en las últimas ocho sesiones tras anunciar el lanzamiento de un test para detectar el coronavirus, el primero en Europa. Se trata de una empresa pequeña, de menos de 50 millones de euros de capitalización. Las previsiones de una masiva demanda de este test, que permite conocer el resultado del posible contagio en menos de dos horas, han disparado las acciones de Novacyt.

Pero no es la única. En España, los títulos de PharmaMar también se han disparado en las últimas semanas ante la posibilidad de que desarrolle un kit para detectar la enfermedad, comenta Joaquín Robles, analista de XTB.

"Compañías de higiene o de mascarillas, como Tianjin Teda, que ha subido un 130% en las dos últimas semanas y Hengan International, que vende productos de higiene que avanza un 25% han tenido una fuerte especulación bursátil", comenta Gisela Turazzini.

Varias compañías asiáticas se han disparado en Bolsa a consecuencia de los efectos positivos que puede tener el coronavirus en sus negocios. Una de ellas es la de malasia Top Glove Corporation, que se dedica a fabricar guantes de látex. Desde el pasado 16 de enero se ha disparado un 21,8%, hasta los 5,74 ringgit malasios (1,26 euros). Los analistas han ido subiendo también el precio objetivo de la compañía a medida que se han disparado sus títulos.

Otra que ha cotizado en Bolsa los efectos del coronavirus es la china Allmed Medical Products, que ha pasado de los 23,77 a los 51 yuanes (6,69 euros), ya que se dedica a fabricar diversos suministros farmacéuticos. También Jafron Biomedical, que produce y vende materiales utilizados para inmunizaciones, como purificadores de sangre, entre otros, se ha revalorizado casi un 12% en el periodo del coronavirus.

Por otra parte, la empresa de Shanghái Pin An Healthcare and Tecnology, que ofrece soluciones de software se ha anotado casi un 32% desde el 17 de enero y suma ya un 40% en el año. En su caso ofrece soluciones de software como Good Doctor, que atiende vía telemática a los pacientes, lo que podría impulsar sus resultados. Por el contrario, las grandes farmacéuticas no han sacado réditos en Bolsa del coronavirus, ya que no están tan especializadas.